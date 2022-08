No sabíamos que necesitábamos un bikini de cuadro vichy hasta que hemos visto a Carmen Lomana derrochando glamur en las playas de Marbella

Porque aún quedan muchos días de playa y piscina, aunque por las tormentas nocturnas que están cayendo estos días en Madrid no lo parezca. Por eso, Carmen Lomana esta disfrutando sus vacaciones en Marbella para empezar el día con un refrescante chapuzón en la playa. Y eso es que hizo el día de su cumpleaños antes de irse a celebrarlo por la noche al concierto de C.Tangana en Starlite. Pero es que Carmen Lomana va derrochando glamur hasta a primera hora del día en la playa, y una vez más lo ha dejado claro con este bikini de cuadro vichy en azul bebé que no sabíamos que necesitábamos hasta que se lo hemos visto a ella.

Símbolo del buen tiempo y de los looks más chic de los 50, el estampado de cuadros más bucólico vuelve para protagonizar tus estilismos veraniegos más elegantes. El vichy es al verano lo que el tartán al invierno. Es el cuadro estival, el print que nos lleva a la Provenza y a los veranos en el campo. La culpa la tendría la actriz francesa Brigitte Bardot y ahora es Carmen Lomana quien lo lleva a la playa. Por eso es que no vas a parar de verlo en mil y una formas, desde - conjuntos de faldas y tops, pantalones Capri, la forma más retro de llevarlo, vestidos y también accesorios. Las marcas lo saben y por eso en cuanto sube un poco el termómetro no dudan de lanzar mil y una opciones con este atemporal y siempre elegante estampado. Aunque nos es muy difícil quedarnos con una sola, debemos reconocer que tenemos predilección por los vestidos sueltos de aire informal y muy veraniego. Y ahora también necesitamos un bikini de cuadro vichy como el de Carmen Lomana.

Carmen Lomana en la playa en bikini. FOTO: GTRES

Y es que nuestra querida Carmen Lomana no puede estar más espectacular luciendo tipazo en la playa a sus 74 años con una parte de arriba del bikini de estilo camiseta con volantes en los tirantes y una braguita que remarca su cadera.