Carmen Lomana, que hoy cumple 74 años, revela el único sitio donde los paparazzis la encuentran dormida

Carmen Lomana está de cumpleaños. La colaboradora de LA RAZÓN cumple hoy 74 años más activa y guapa que nunca. La socialité, que el sábado volvió al programa radifofónico de “Fin de Semana” para responder en “La Hora Lomana” a las preguntas de sus fans, ha contado un sinfín de anécdotas.

Además ha contestado a todas las curiosidades de sus fans. Uno de ellos le ha preguntado si ella se ha dormido en algun lugar poco habitual, como le ha ocurrido a Ben Affleck en un barco. A lo que Lomana ha contestado: “Yo me duermo mucho en la playa y es lo típico que llega un paparazzi y estás dormida ahí con la boca abierta y llega y te hace la foto. A mí ya me da igual”.

Además ha contado que el otro día se encontró con Marta Sánchez y le dijo lo siguiente: “anda que tienes unos hue**os porque te veo que sales, entras...¿no tienes miedo a los paparazzis?”. Carmen le respondió que “a mí no me van a amargar el verano. Si me sacan fatal pues me aguanto. Con un sol a las 12 o a la 1 del mediodía saliendo del mar con el pelo pegado... somos humanos y no pasa nada. La gente se regocija”.