Carmen Lomana fabulosa a los 74 años: analizamos el estilo de una de las mujeres más elegantes y con mejor armario de España

No podemos empezar esta artículo de otra forma que no sea felicitando el cumpleaños a nuestra querida Carmen Lomana. Musa de estilo para muchos, mujer empoderada cuando aún no conocíamos el significado de esa palabra, inteligente, buena anfitriona y con toda esa cultura y saber estar que te da la vida. ¡Feliz cumpleaños, Carmen! Y como no podía ser de otra manera, para el día de su 74 cumpleaños, desde Lifestyle de La Razón teníamos que hacer un análisis exhaustivo de su estilo con el que nos cautiva a diario convirtiéndola en una de las mujeres más elegantes de España. Y para la que aquí escribe, la mujer más elegante de España en este momento. Porque la elegancia es todo eso que nos aporta Carmen Lomana. El glamur de antes, el de una mujer que sabe de moda y de tendencias y que se viste ella misma. Nada de estilos creados a través de estilistas o showrooms que le presten ropa. El estilo y el armario de Carmen es propio, digno de estudio y de museo, como ya ha ocurrido en más de una ocasión. ¿A quién no le encantaría visitar el armario de Carmen Lomana? Nosotras con los ojos cerrados. Porque aunque muchas veces se copie, con estilo se nace y no se hace. La elegancia de la sencillez y el buen gusto. Porque como dijo Coco Chanel, “una mujer debería ser dos cosas: elegante y fabulosa” y esa es la mejor definición para Carmen.

Carmen Lomana cumple 74 años. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Si nombramos las palabras estilo y elegancia, una de las primeras mujeres españolas que nos vienen a la cabeza es Carmen Lomana. La socialité, como gran amante y experta de la moda, tiene uno de los armarios más envidiados de España, desde prendas de lujo de Chanel, Dior o Zimmermann a firmas low-cost como Zara o Mango. Independientemente de la marca, Carmen consigue que todos sus estilismos derrochen elegancia, estilo y quieran ser copiadas por todas. Antes paseaba su estilo por las revistas del corazón, los eventos de Madrid y Marbella, pero a sus 74 años también lo hace convertida en toda una influencer en Instagram. Pocas celebrities funcionan tanto en España actualmente como ella. Toda una fantasía.

Carmen Lomana cumple 74 años. FOTO: Jesus Briones GTRES

Carmen Lomana es una mujer que utiliza la moda como una forma de expresión, de ahí su pasión por Coco Chanel y su lado más femenino y feminista para vestir a mujeres activas. Y sin duda, nuestra Carmen sería uno de esos ejemplos de mujer Chanel que Coco quería. Pero para analizar en profundidad el estilo de Carmen Lomana, en Lifestyle, hemos conversado con Jesús Reyes, periodista experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación y esto es lo que nos ha contado.

“Carmen Lomana lleva más de una década en nuestras vidas a través de sus salidas públicas en eventos, photocalls, medios y programas de televisión y en cada una de estas apariciones dando siempre una magistral clase de estilo. Siendo para el gran público y crítica la mujer con más glamour y savoir être (saber estar) de España. Lomana nos ha enseñado a tratar con el mismo cariño y mimo un vestido de Zara de 59€ y uno de Chanel alta costura de 8.000€”, empieza analizando Jesús Reyes.

Carmen Lomana cumple 74 años. FOTO: KMJ GTRES

“Carmen Lomana tiene un estilo muy definido, muy marcado, que le ha definido durante todos estos años y que se caracteriza por mezclar prendas elegantes y atemporales con toques de tendencia salpicados en sus sobresalientes looks, como bien pueden ser a través de accesorios y complementos o vistos a través de la elección de los tonos o colores de sus estilismos, que marcan cada temporada como ejemplo a seguir. Carmen Lomana, además, es icono de estilo para todas las generaciones de mujeres porque prueba de ello son las miles de seguidoras que cuenta en sus redes sociales con edades que van desde los 18 o 20 años hasta mujeres de su quinta. Su colección de moda privada ha sido expuesta en el Museo del Traje de Madrid, exhibida en prácticamente todos los programas existentes de televisión en España y paseada por las casas y alfombras (rojas y privadas) más selectas, dentro y fuera de nuestras fronteras”, nos comenta Jesús.

Carmen Lomana cumple 74 años. FOTO: USG GTRES

“Carmen Lomana es sinónimo de vanguardia, refinamiento, buen gusto y elegancia; además de ser una mujer absolutamente generosa (en todos los sentidos de la palabra) con la que he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones y, por supuesto, compartir tardes de charlas, amistad y docencia, porque pasar un rato junto a ella es aprender, tomar ejemplo y sencillamente disfrutar de los placeres de la vida vistos desde su punto de vista chic e hidalgo”, sentencia Jesús Reyes.

Carmen Lomana cumple 74 años. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Después del análisis de Jesús Reyes, no hay mejor forma de terminar este análisis del estilo de Carmen Lomana por su 74 cumpleaños que con otra frase de nuestra admirada Coco Chanel. “Puedes ser preciosa a los treinta, encantadora a los cuarenta e irresistible durante el resto de tu vida”. ¡Felicidades, Carmen!