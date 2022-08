La Princesa Leonor repite su vestido favorito de Mango mientras que la Infanta Sofía se marca el lookazo del verano con este vestido de estreno

¿Cómo has empezado este miércoles de agosto? Pues la Princesa Leonor y la Infanta Sofía paseando por Mallorca con sus padres, para despedirse de la isla antes de marcharse a sus vacaciones privadas. Un paseo para empezar la mañana por el centro de Mallorca. Así nos han sorprendido los Reyes de España junto a sus hijas a la vuelto del Rey Felipe de Colombia, aunque muchos se pensaban que la Reina Letizia ya se había ido de España a sus vacaciones privadas con sus hijas. Pero no ha sido así y aún siguen en Mallorca disfrutando de la isla. Y de nuevo la Reina Letizia nos ha sorprendido con un look de lo más juvenil con shorts, alpargatas planas y una coleta. De nuevo se ha bajado de las alpargatas de cuña pese a ser más bajita que sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía que sí han llevado alpargatas de cuña. Pero no solo eso, Leonor ha repetido su vestido favorito de Mango mientras que Sofía ha estrenado un vestido en tendencia que se ha convertido en su mejor look del verano.

Los Reyes y sus hijas en Mallorca. FOTO: Europa Press Europa Press