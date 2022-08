La Princesa Leonor sorprende en la noche de Mallorca como toda una mujer con vestido tie dye de marca española y alpargatas de cuña

Pasadas las doce de la noche has sorprendido a todos en Mallorca después de una cena en sus rincones favoritos de la isla. Después de casi una semana en Mallorca y solo haberlos visto en actos oficiales, este viernes por la noche decidían salir a celebrar una cena en familia, el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y doña Sofía con su hermana. Y lo han hecho en uno de sus restaurantes favoritos de Mallorca, el restaurante Ola del Mar, en Portixol, cerca del Palacio de Marivent. Pero si en algo nos hemos fijado nosotras como de costumbre es en los looks de ellas. Y una vez más, la Princesa Leonor nos ha sorprendido con su look más adulto, demostrando una vez más que ya no es una adolescente, si no toda una mujercita.

Para esta ocasión la Princesa Leonor ha lucido un vestido tie dye y sus inseparables alpargatas de cuña que se han convertido en el calzado estrella del verano.

PALMA DE MALLORCA, 05/08/2022.- La reina Letizia, la princesa Leonor (i) e Irene de Grecia (c), a su salida de una cena celebrada este viernes en Palma de Mallorca. EFE/Ballesteros FOTO: Ballesteros EFE

Nada que ver con la Leonor más infantil que veíamos el año pasado con una falda vaquera corta. Este año la Princesa ha lucido un vestido largo tie dye con nudo central, escote en uve cruzado, con manga mariposa por debajo del codo, de la firma de Barcelona, Babbaki, de venta en El Corte Inglés, por 129 euros que perfectamente podría llevar su madre. Toda una declaración de intenciones.

Vestido nudo tie-dye (129,00€)

Vestido nudo. FOTO: Babbaki

Se trata de este vestido largo con nudo delantero y escote pico cruzado con manga mariposa. Tejido fluido de plumeti de algodón en tie-dye y cierre con cremallera lateral. Un vestido que la Princesa Leonor ha vuelto ha combinar con alpargatas de cuña negra alta y una cartera de mano de tela de lenguas mallorquinas. Sin duda, un perfecto estilismo de verano en Mallorca.