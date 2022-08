El LBD más tendencia de agosto existe y Eugenia Osborne tiene claro que es de la firma asturiana que ha enamorado a todas las celebrities

Cuando no dejas de ver una marca en Instagram, solo puede querer decir una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ha conquistado a Paula Echevarría, Violeta Mangriñan y ahora también a Eugenia Osborne. Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario (y de la maleta de vacaciones) de Eugenia Osborne con este LBD negro que es el más perfecto del verano.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma mater de la marca. Su amor por los colores vibrantes, textiles tradicionales y estampados llamativos se refleja claramente en sus diseños. Cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones. Los diseños de Celia muestran la inspiración que surge de sus viajes por todo el mundo, como por ejemplo los bordados del Rajasthan y los batiks típicos de Indonesia, inspiraciones que nos trasladan desde las selvas y playas de América Latina hasta las medinas marroquíes. Texturas exageradas, explosiones de estampados y color se traducen en diseños nada convencionales, pero con la marca España que podemos ver en volantes, prendas de ganchillo y lazos. Y lejos de estos diseños más coloridos, ha creado el Little Black Dress que Eugenia Osborne ya ha estrenado.

Eugenia Osborne con el vestido de moda. FOTO: @eugenia_osborne

BJORN DRESS-BLACK (367,25 euros)

Vestido negro. FOTO: Celia B

Un mini vestido negro que no puede ser más elegante, eterno y a la vez tendencia. Nos ha enamorado por su escote de pico y sus volantes en las mangas y por toda la falda del vestido con corte asimétrico en la falda. Un vestido de esos que cuando te lo pones, todo el mundo te pregunta de donde es y que te solucionará el look para cualquier evento.