Eugenia Osborne ha encontrado tres vestidos rebajados para quedar primera como mejor invitada del año

Anoche, después de dos años por la pandemia, se celebró el Alumbrado de la Feria de Abril 2022. Vuelven los eventos y las bodas, comuniones o bautizos, y, por lo tanto, necesitamos una renovación completa del armario. Sin ninguna duda Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera son dos buenos ejemplos para guía de inspiración, al igual que Victoria Federica que nunca falla con sus looks. Para ser la mejor invitada, en esta ocasión, Eugenia Osborne ha encontrado tres vestidos de tejido satén (y rebajados) que quedan fenomenal para cualquier mujer. No importa si tienes 20, 40 o 60 años, los tres vestidos sienta ideal.

Los tres diseños sientan como un guante. Si el protocolo te lo permite, no te lo pienses más y apuesta por alguno de las tres prendas que tiene Eugenia Osborne. Perfectamente, podrás llevarlo a la Feria de Abril, o una boda de día para dejar a todo con la boca abierta. Te aseguramos que quedarás primera como mejor invitada.

Ya es muy habitual que Eugenia Osborne nos dé clase de cómo tenemos que vestir. La celebrity tiene siempre ese look perfecto, para ser la mejor invitada, pero sin renunciar a la comodidad y a la elegancia. ¿Cuál es la clave? ¡Sigue leyendo!

La respuesta es encontrar el vestido que te haga sentir bien contigo misma con el conjunto que lleves. No obstante, tienes que tener en cuenta tres aspectos fundamentales para no fallar en el look: el tipo de acontecimiento, el corte del vestido dependiendo del momento del día en el que se celebre y sí es una boda, el blanco está prohibido.

Toca el momento de conocer cómo son los vestidos de Eugenia Osborne. Te avisamos que tanto por el corte y el tejido satén, vas a comprar las tres opciones.

VESTIDOS VERDE - MARIA (€215,10)

Vestido verde de tejido satén. FOTO: BENI ROOM

VESTIDOS AZUL - MARIA (215,10€)

Vestido azul con escote V. FOTO: BENI ROOM

VESTIDO FUCSIA - MARIA (215,10€)

Vestido fucsia de manga larga. FOTO: BENI ROOM

Los tres vestidos que tiene en el armario Eugenia Osborne son elegantes y sofisticados. Sirven para cualquier ocasión especial. En este vestido destaca tanto el tejido satén, el escote en V y la manga larga. Estas tres características son las que consiguen que estos vestidos sean nuestra nueva obsesión.