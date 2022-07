Paula Echevarría es toda las vacaciones que necesitamos con este caftán (a todo color y con flecos) de la marca asturiana que ha enamorado a las que mejor visten

Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Paula Echevarría. Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario (y de la maleta de vacaciones) de Paula Echevarría. De Asturiana a Asturiana.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma mater de la marca. Su amor por los colores vibrantes, textiles tradicionales y estampados llamativos se refleja claramente en sus diseños. Cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones. Los diseños de Celia muestran la inspiración que surge de sus viajes por todo el mundo, como por ejemplo los bordados del Rajasthan y los batiks típicos de Indonesia, inspiraciones que nos trasladan desde las selvas y playas de América Latina hasta las medinas marroquíes. Texturas exageradas, explosiones de estampados y color se traducen en diseños nada convencionales, pero con la marca España que podemos ver en volantes, prendas de ganchillo y lazos. ¡Una maravilla!

Celia B es la firma slow fashion española que se inspira en las culturas tradicionales para crear sus colecciones que ya ha conquistado a rostros como Ana Matamoros, Laura Flores, Marta Lozano o María F. Rubies y ahora también, a Paula Echevarría.

Stella Kimono (269,45 euros)

Stella Kimono. FOTO: Celia B

A la hora de fabricar sus prendas, Celia B sigue teniendo a su equipo, cada vez más grande, en Shangái. En Bali es donde hace todos sus bordados, detalles de croché y demás decoraciones que protagonizan su colección crucero 2022 y cuyos estampados son fruto de la colaboración con la artista Leona Rose.

Un Kimono que Paula Echevarría ha combinado con un bikini amarillo con volantes de Fetiche Suances y las gafas de sol de su nueva colección con Hawkers, un look de esos que podría ser para la piscina o para una editorial de moda.