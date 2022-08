Anabel Pantoja triunfa en sus vacaciones en Ibiza con el bikini rojo al más puro estilo Rosalía en ‘Despechá’

Anabel Pantoja está feliz y eso se nota, se le ve disfrutar de sus merecidas vacaciones, tras su paso por ‘Supervivientes 2022′. La influencer está viviendo su mejor momento y rodeada de sus amigos. En el día de ayer, se fue hacer submarinismo con su actual pareja, Yulen Pereira, y sus amigos. Un día en un barco sobre aguas cristalinas, así es como le gusta a Anabel Pantoja vivir sus vacaciones.

Anabel Pantoja con bikini rojo en sus vacaciones FOTO: instagram

La ex concursante nos regaló un gran look para su día de playa y eso teníamos que comentarlo, la vida no puede ponernos un bikini rojo por delante y no gritar alto y fuerte para que nos escuchen todos. Pues sí, así fue, Anabel Pantoja tiene el bikini que necesitarás en tu armario todos los veranos y que nos recuerda al de Rosalía en el videoclip de ’Despechá’ por su color rojo. Durante este verano, muchas han sido las ocasiones en la que la influencer se ha convertido en motivo de conversación. Pero, si algo tenemos claro es que Anabel Pantoja, es la reina del bikini. Ya lo hizo en el concurso y ahora lo hace en sus vacaciones de verano, ¿desbancará a Lara Álvarez? Puede ser.

Pero, lo que sí sabemos es que este bikini rojo es que es de Calzedonia y ya es uno de los imprescindibles en nuestro armario para todas las temporadas. Un bikini que combina a la perfección con el color azul del mar y con el que Anabel Pantoja ha disfrutado nadando entre los peces.

Anabel Pantoja con bikini rojo y vestido de red FOTO: instagram

Eso sí, si viajas en barco y tienes este bikini, no dejes de combinarlo con un vestido de red, muy en tendencia, con el que le darás un toque veraniego al look y podrás conquistar al sol, al verano y a todos tus seguidores. Anabel Pantoja se hace un hueco en el mundo de la moda para darnos lecciones de estilo que seguiremos, temporada tras temporada.