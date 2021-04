Cuando llega Lara Álvarez y se pasa el juego de las tendencias de bañadores y bikinis (que llevaremos este verano 2021) en el estreno de ‘Supervivientes’

¿Cuántos cafés te has tomado hoy? Dependiendo de la respuesta sabré si te quedaste hasta tarde viendo la primera gala de ‘Supervivientes 2021′ o no. Ay, amiga, ¿tú también esperabas que Jorge Javier estuviera en Honduras y se tirara del helicóptero? ¡Vaya chasco! Menos mal que siempre nos quedará Lara Álvarez y su lookazo playero adelantando una de las grandes tendencias en bañadores y bikinis para este verano. ¿Puede ser más espectacular esta chica? ¡Viva Asturias! Curranta, profesional de 10, simpática, buena persona, mujer empoderada y encima un bellezón. Porque sí, no os equivoquéis, que Lara no es solo una chica guapa, es una profesional como la copa de un pino y desde aquí no podemos ser más fans de ella. Y lo peor, es que en pleno 2021 aún haya gente que dude de la profesionalidad de una mujer por ir en bañador o en bikini, y peor aún es que muchas veces esas personas que critican son mujeres. ¡Gracias, Lara!

“Ya era hora de dar la bienvenida a esta nueva edición de ‘Supervivientes’. Estoy muy emocionada. Esta vez me encuentro en el barco que va a dar muchos dolores de cabeza a algunos de los concursantes. Solo puedo decir que estoy tan contenta de volver a estar aquí. ¡Empezamos!”, dijo la Lara Álvarez con un espectacular bañador de ‘animal print’ que realzaba su gran figura y adelantaba una de las grandes tendencias de este verano.

Amigas, lo prometemos, la tendencia del estampado ‘animal print’ va a acaparar todas postales veraniegas de Instagram, sin importar que sea desde Honduras, la terraza de tu pisito o la playa. Para esta ocasión, Lara Álvarez ha optado por un trikini con vuelo con estampado de animal print y unido con un aro dorado que deja entrever una figura espectacular.