Penélope Cruz conquista de nuevo el arranque del Festival de San Sebastián con otra maravilla de vestido de Chanel para la colección

¡Qué viva el cine y las alfombras rojas! Cuando aún no nos hemos recuperado de los lookazos que vivimos en el Festival de Cine de Venecia, arranca nuestro querido Festival de San Sebastián, nada más y nada menos que con dos estilismos de diez de Penélope Cruz que ha llegado irradiando todo el glamur y el brillo que solo ella sabe. Georgina Rodríguez, Ángela Molina, Ana de Armas o la mismísima Penélope Cruz nos enamoraron en Venecia y ahora ha comenzado la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián y la alfombra roja se ha desplegado para que las celebrities lucieran sus mejores looks en una noche que supone el arranque de nueve días de cine. Pero no solo Penélope Cruz, también nos quedamos con los looks de Cayetana Guillén Cuervo, Natalia Cebrían y nuestra pareja de influencers favorita, Tomás Páramo y María García de Jaime. ¡Qué fantasía!

GRAFCAV9658. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 16/09/2022.- La actriz Penélope Cruz ha llegado este viernes al hotel que aloja a los invitados del festival de cine de San Sebastián, donde mañana recibirá el Premio Nacional de Cinematografía. EFE/ Juan Herrero. FOTO: Juan Herrero EFE

Si por la mañana Penélope Cruz había elegido un estilismo que nos había fascinado compuesto por un ‘total black’ con camisa de color negro de manga larga y unos vaqueros también del mismo color con estampado de rombos, unos vaqueros de la precolección otoño-invierno 2022/2023 de Chanel que cuesta 1.630 euros. Por la noche nos ha maravillado con este vestido de encaje con aplicaciones brillantes y una silueta ceñida al cuerpo para marcas sus curvas.

Penélope Cruz a su llegada a la presentación de la película ‘En los márgenes’ en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Pero no solo nos hemos quedado con los looks de Penélope Cruz, también en este arranque del Festival de San Sebastián nos ha enamorado el vestido de Cayetana Guillén Cuervo de 19:13 Dresscode en azul, palabra de honor encorsetado y ribeteado con falda de tul.

Cayetana Guillén Cuervo posa durante la gala de apertura del Festival de San Sebastián 2022. FOTO: Raúl Terrel Europa Press

Pero no solo ella, también la influencer Natalia Cebrián con una maravilla de vestido rojo palabra de honor con plumas en el escote y joyas de Rabat.

Natalia Cebrián en el Festival de Cine de San Sebastián. FOTO: Jesus Briones GTRES

Y no podían faltar Tomás Páramo y María García de Jaime siempre elegantes, ella con un vestido asimétrico con aplicaciones brillantes con el que nos ha enamorado.