Penélope Cruz se transforma en Audrey Hepburn para seguir enamorando al Festival de Venecia con su elegancia en negro de Chanel

Estamos viviendo en un sueño. Sin más. Así sería el resumen de este Festival de Venecia que nos está dejando los mejores looks de los últimos años, desde Georgina Rodríguez a Ángela Molina, Rocío Morales o la mismísima Penélope Cruz. Pero no solo ellos, porque en el panorama internacional Olivia Wilde y Harry Style se están marcando unos lookazos en el Festival de Venecia de esos que vamos a recordar por mucho tiempo. Pero si hay una musa para nosotras, esa es nuestra Penélope Cruz. Y lo acaba de volver a demostrar para la alfombra roja de ‘The Eternal Daughter’ con un look a lo Audrey Hepburn como el que lució Georgina Rodríguez hace unos días en el mismo Festival de Venecia. ¿Casualidad o tendencia? Pero no solo el beauty look, Penélope Cruz nos acaba de enamorar con un vestido negro de Chanel con cuerpo encorsetado de color negro, escote de corazón y tirantes anchos y la falda es hasta el suelo repleta de volantes con detalles en hilos metalizados que no puede ser más maravilloso.

Y nosotras aún estamos flipando con esta nueva imagen de Penélope Cruz. ¿El motivo? Un cambio de look al más puro Audrey Hepburn que no nos ha podido gustar más y además ser más tendencia para este otoño. Porque lo que está claro es que el flequillo corto va a se lo más demandado en las peluquerías de toda España para empezar septiembre y otoño. Pero no solo lo dice Georgina Rodríguez, el otro día fue Blanca Suárez la que impactaba con su cambio de look con flequillo corto y muy recto, y ahora es Pé.

Penélope Cuz en el Festival de Venecia. FOTO: ETTORE FERRARI EFE

Una Penélope Cruz al más puro estilo Audrey Hepburn en ‘Desayuno con diamantes’. El de nuestra querido Penélope es un un moño alto con flequillo lateral, posiblemente un postizo, que se ha añadido para conseguir el mayor parecido con el mítico peinado de Hepburn.