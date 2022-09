Si el año pasado te hiciste con un par de estas botas estás de enhorabuena, porque sigue siendo el modelo más deseado

Parece que el otoño lo dominará un único modelo de botas, que ya desde antes de terminar el verano son se combinan con todo tipo de estilismos, desde prendas más típicamente estivales a las nuevas prendas virales del otoño. Hablamos como no, de las botas cowboy. Pero si estás cansada de verla, si no te gustan o si sencillamente quieres otra opción con la que combinar tus looks de la próxima temporada, entonces tienes que seguir leyendo este artículo.

Porque hace un par de años ya vimos como salían a la luz y a la primera fila de la moda una tipo de bota y botín que ponían el acento en algo muy concreto, la suela. Estos diseños se caracterizaban por tener siempre suelas engomadas que permitían un fuerte agarre al suelo, algo perfecto para estos meses en donde el el agua o el hielo cubren los pavimentos de las ciudades. Llamada suela track, precisamente por esta tracción extra que aporta, fue especialmente famosa gracias al auge de las conocidas como chunky boots, esas botas y botines con plataforma y diseño rotunda pensadas para concentrar todas las miradas.

Ahora, la moda parece apostar por una versión algo más refinada y elegante, una especie de combo entre aquel modelo llamativo y las botas de inspiración ecuestre, uno de los modelos que han vuelto también a ser tendencia hace muy poco. Y aunque no hemos visto una especial predilección por esta bota sobre la pasarela, con la excepción de algún modelo suelo en Isabel Marant o Proenza Schouler, ha sido más bien la calle la que las ha nombrado como las triunfadoras del año.

Tal es así, que es difícil encontrar alguna tienda donde no haya un par de ellas. El modelo perfecto es bastante sencillo: alto (aquí también están más que aceptados los diseños XL por encima de la rodilla), negro, no demasiado ancho y por supuesto con suela track.

Bota alta suela track, de Mango (69,99 euros)

Bota XL track, de Zara (49,95 euros)

Botas de suela track, de NA-KD (79,95 euros)

Botas planas XL suela track, de Bershka (49,99 euros)

Bota plana engomada, de Stradivarius (45,99 euros)

Aunque lo más habitual es verlas combinadas con leggins, pantalones pitillo y medias, también hemos visto como el Street Style nos ha dado una opción de lo más original, que es lucir modelos no demasiado altos por encima de pantalones rectos, creando así un efecto abullonado que puede resultar muy chic. Eso si, para no sumar volumen en la zona de los muslos, asegúrate que este efecto solo se produzca por debajo de las rodillas.