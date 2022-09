¡Alerta tendencia! Este otoño, los leggins se llevan con calcetines por fuera (y lo sabes)

Cuando una tendencia se pone de moda, todo el mundo la lleva, es un hecho. Pero, lo que no esperábamos es que una de las tendencias más inesperadas del otoño fuese llevar leggins con calcetines. El streetwear es uno de los estilos más reivindicativos del 2022 y se ha convertido en una de las referencias más compartida por las celebrities. De hecho, muchas de ellas, ya han elegido este look casual para dar rienda suelta a sus estilismo y conquistar el street style. ¿Quién no ha deseado ir al gym con leggins y calcetín o pasear a su perro con este look? Sin duda, es la tendencia más inesperada pero, no nos sorprende.

Si algo tienen las tendencias es que, desde que existen las redes sociales, una vez que la vemos en una celebrity, prensa o sobre las pasarelas, se hacen virales y se convierten en un éxito, antes de lo previsto. De hecho, esta tendencia ya la pudimos ver, hace un año, en el look de Tamara Falcó y pasó desapercibida. Sin embargo, un año más tarde, se pone de moda y se comienza a llevar el estilo comfy con calcetín por encima de los leggins. Pero, ¿sirve cualquier tipo de leggins o calcetines? La respuesta es no, no podemos ir con cualquiera. Esta tendencia, luce informal pero tras un look así hay un trabajo estilístico. Aunque pueda parecer que vamos a comprar el pan o que salimos de casa sin darnos cuenta, es un look que si lo sabes llevar, puedes tener un rollo muy trendy, como Rocío Osorno.

Lejos de ser Beatriz Luengo en ‘Un Paso Adelante’ hace 20 años con sus calentadores, los calcetines ahora se llevan por encima del pantalón para dar un toque trendy a un look que pretende ser el más cómodo del otoño.

Debemos empezar por elegir unos leggins que sean confortables y no sean muy finos para poder moldearlos bien a nuestra figura y lucir unas estilizadas piernas. Pero, lo más importante serán los calcetines, podremos usarlo con estampados, lisos o con prints, pero los favoritos de nuestras celebrities son los blancos. Normalmente, estos calcetines se suelen usar con un fondo de color oscuro para resaltar el look y conseguir el efecto deseado. Se puede combinar con un look deportivo de top y leggins para hacer deporte, un look desenfadado de camiseta + leggins y abrigo oversize o podemos combinarlo con maxi bolsos que siempre dan un buen resultado.

No temas a combinar tus leggins con clacetines, elige tu mejor look y pierde el miedo a los prejuicios. Esta tendencia es la clave para disfrutar de un otoño sin frío y cómoda.