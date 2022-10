Vicky Martín Berrocal se ha ido de compras a Zara para hacerse con la camisa satina que van a amar todos nuestros vaqueros

El ritmo de Vicky Martín Berrocal no da descanso desde que ha vuelto de vacaciones, entre trabajo y fiestas, la diseñadora no nos deja de inspirar con sus looks. Y después de convertirse este fin de semana en la invitada perfecta de blanco en el cumpleaños de su hermana Rocío, ahora llega con un look de esos que nos va a servir para ser la más elegante de la oficina. Porque si hay una prenda eternamente elegante, y que siempre viste, es esta camisa satinada de rayas de nueva colección de Zara con la que nos ha robado el corazón. Porque si Vicky Martín Berrocal se ha ido de compras para empezar la semana en Madrid, nosotras también queremos para copiarle a la andaluza la prenda de nueva colección de Zara. Aunque ella la ha estrenado para ir a grabar el programa de Bertín Osborne, la verdad es que nosotras nos la pondríamos igual para ir a la oficina o para una comida con amigas. Porque las prendas satinadas siempre visten y son elegantes, da igual la época del año.

La camisa satinada, un básico infalible ya sea en primavera o en otoño. Y Vicky Martín Berrocal nos lo ha recordado. Versátil y todoterreno, capaz de subir de nivel tus vaqueros favoritos o de dar el toque perfecto a tus looks más formales. Y nosotras tenemos claro que esta camisa de rayas satinada de nueva colección de Zara la combinaríamos con nuestros vaqueros favoritos.

Vicky Martín Berrocal con camisa de Zara. FOTO: @vickymartinberrocal

Nada para conseguir subir el nivel de cualquier look que una camisa estampada con rayas en negro y arena, y si, además, es de acabado satinado como esta de Zara, no necesitarás mucho más para hacer un look elegante. Tanto si la combinas con tus vaqueros favoritos de tiro alto con unas bailarinas para ir a la oficina o si la llevas con un pantalón blanco y una buena sandalia de tacón para una cena con amigas. Y Vicky Martín Berrocal lo tiene claro.