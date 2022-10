Este es el chaleco de borreguillo de Zara más buscado de la temporada y por eso madres e hijas lo van a compartir en su armario de otoño

Siempre lo decimos, pero cuando no dejas de ver algo en TikTok, Instagram y demás redes sociales, sabes que va a ser tendencia y que por el mismo motivo se va a agotar. Y eso es lo que está pasando con este chaleco de borreguillo de nueva colección de Zara que se ha convertido en viral y no hay día que no se agote en su página web. Pero tranquilas chicas, porque cada día van reponiendo. Eso sí, Carmen Gimeno ha sido la más lista de la clase y ya lo ha incorporado a su armario de otoño. Y es que este chaleco de borreguillo de Zara es una de las versiones más conseguidas del original que tienen todas las insiders de moda en su armario (y mega caro), pero la buena noticia es que el de Zara cuesta menos de 60 euros.

Es decir, que tienes dos opciones, apuntarte a la lista de espera en la web si no está disponible en tu talla o irte corriendo a por él a tu Zara más cercano. Eso sí, la buena noticia es que con las novedades de lunes, también han repuesto tallas del chaleco. Así que corre a por él, porque después de sacarlo Carmen Gimeno en su cuenta de Instagram, seguro que se agota aún más rápido entre las mujeres de 50 años y las de 30.

Es el chaleco preferido de las parisinas es de borrego y perfecto para llevar con tus jerséis de invierno. Aprobado sobre la pasarela por firmas como Isabel Marant, esta apuesta se puede combinar con abrigos largos en los días más fríos, ahora es Zara y Carme Gimeno los que dicen que lo vamos a estrenar en octubre. Pero no solo eso, madres e hijas, lo van a compartir en su armario de otoño.

Chaleco combinado borreguillo, de Zara (59,95 euros)

Chaleco borreguillo. FOTO: Zara

Un chaleco de cuello solapa y manga sisa con bolsillos en delantero. Detalle de trabillas laterales ajustables con hebilla metálica y forro interior en borreguillo combinado a contraste. ¿Lo necesitamos en nuestro armario? Evidentemente.