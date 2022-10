Así llevan las mujeres de más de 50 los vestidos más parisinos

Desde hace unos años, he ido introduciendo poco a poco en mi armario una prenda a la que antes tenía prácticamente relegada a la categoría de prenda de primavera o verano. Este es el vestido midi de flores. Pero cual ha sido mi sorpresa tras darme cuenta de que sí, aunque es innegablemente una prenda más propia del buen tiempo, especialmente aquellos diseños de alegre estampado floral, lo cierto es que me he descubierto recopilando varios modelos que me han servido para todas las temporadas. Sí, también los he usado en los meses de frío. Y es que una vez que aprendes a fijarte en algunas cosas podrás elegir a la perfección el vestido que se adapte a tu estilo y a cada temporada.

Quizás lo primero a lo que hay que prestar atención diría que es sin duda el material, ya que no es lo mismo los linos y de más textiles ligeros propios del verano que lanas o terciopelos propios del invierno. Si lo que buscas es un modelo lo más atemporal posible prueba con los tradicionales de algodón o fibras sintéticas. Después de eso también deberemos fijarnos en el largo de la manga e incluso en el tipo de escote, ya que cuantas más aberturas tenga menos se podrá usar cuando llegue el frío. Y por último los tonos del estampado, dejando los más claros y brillantes para el verano y prefiriendo beige, verdes y burdeos para el otoño.

Un modelo que cumple con todas nuestras características ha sido precisamente el último vestido que le hemos visto a Pilar de Arce. La influencer vasca nos demuestra una vez más por qué es uno de los diseños favoritos por las mujeres de más de 50 años con su diseño verde con estampado de pailsey de la firma Maitia Archive, que ella combina magistralmente con botas altas en color granate. Un look perfecto para cualquier plan de otoño.