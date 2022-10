Las mujeres de 50 años tienen más claro que nadie que las botas altas se llevan este otoño con falda midi de piel

No hay otoño sin botas, y si pueden ser altas mucho mejor. Y no lo decimos solo nosotras, también lo dice Pilar de Arce desde San Sebastián para empezar el fin de semana. Que por algo es una de nuestras influencers más 50 favoritas, por su elegancia y sus looks que nos inspiran a diario, ya tengamos 30 o 50 años. Porque Pilar de Arce es ese estilo y esa elegancia eterna que todas las chicas y mujeres queremos copiar. Y como no podía ser de otra forma, para empezar este sábado nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo de lo más otoñal que nos ha robado el corazón por su falda midi de piel con vuelo y las botas altas que son un ‘sí' en todo armario de otoño que se precie de una buena insider de moda. Porque no hay otoño ni invierno sin unas botas altas que nos recuerden todos los días de frío que nos quedan por vivir. Pero no solo eso, Pilar de Arce tiene claro que las botas altas son el calzado que nos va a acompañar los próximos meses con todos nuestros looks, al igual que Carmen Lomana tiene claro que necesitamos unas mule doradas este mes de octubre.

Porque sin duda, estamos hablando de dos de las mujeres con más estilo de más de 50 años en nuestro país. Por eso, desde que descubrimos a esta influencer de más de 50 años, la tenemos en nuestro radar para inspirarnos con todos sus estilismos diarios que nos deja en su cuenta de Instagram, ya sea en formato reels o fotografía. Pero si algo tenemos claro este sábado es que necesitamos una falda midi de piel y unas bota altas en nuestro armario. Porque si Pilar de Arce ya las lleva por las calles de San Sebastián, nosotras también las necesitamos para llevar por Madrid.