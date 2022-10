La blazer de Zara que tiene Amelia Bono es todo lo que necesitas para completar un look casual en octubre

¿Quién dijo que un look sencillo no podría ser la clave de éxito para triunfar en octubre? Amelia Bono lo sabe y la influencer sabe cómo acertar con un look donde los básicos son los grandes protagonistas. La influencer nos tiene acostumbrados a darnos looks irresistibles donde con un toque sofisticado puede lograr que la sencillez vibre por todos lados. Amelia Bono sabe que hay prendas que se convierten en imprescindibles en nuestro armario y más cuando llega el otoño a nuestro país y se convierte en la temporada preferida de las expertas en moda.

El fondo de armario de octubre está para explotar nuestros looks más básicos y hacerlos brillar allá donde vayamos. Y, eso mismo le ha pasado a Amelia Bono que ha conseguido crear un estilismo de lo más ideal con esta blazer que necesitamos tener en nuestro armario desde hoy mismo. Se trata de la blazer cruzada oversize en color caqui de Zara con la que cualquier look de otoño puede ser un gran éxito. De hecho, la influencer lo ha combinado con un pantalón vaquero blanco (que está entre sus favoritos) y una camiseta básica de Scalpers. Sin duda, un outfit en tonos crema que, combinado con esta blazer, le dará un toque de color al mes de octubre.

Blazer cruzada oversize, de Zara (39,95€)

Blazer cruzada oversize FOTO: zara

Elegir una buena blazer siempre es un gran éxito y en Zara tenemos la opción perfecta. Aunque, hemos investigado y la blazer que lleva Amelia Bono no está disponible en web, aunque sigue en tiendas y en todas las tallas, así que aún nos podemos hacer con ella. Pero, además, si queremos cambiar de color, está disponible en negro y gris. Un básico de armario que necesitamos desde ya y con el que Amelia Bono nos ha creado obsesión.

Este otoño, llena tu armario de básicos y consigue la combinación perfecta con la inspiración de Amelia Bono.