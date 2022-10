Carmen Lomana se apunta a las chaquetas militares con este modelo ‘made in Spain’

Como muchos españoles, Carmen Lomana dedicó la tarde del viernes a ver por la televisión uno de los eventos más esperados del año, los Premios Princesa de Asturias, los galardones más importante que tienen lugar en nuestro país y con los que se premia a las figuras más notables del deporte, las artes, la ciencia o la literatura. Y si los looks de la Reina Letizia causan expectación, también lo hacen desde hace poco los de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, especialmente desde que la heredera acude a presidirlos, dando un discurso y dejándonos ver año tras años su evolución.

Pero lo cierto es que la trascendencia de estos premios llega más allá de las paredes del Teatro Campoamor de Oviedo, ya que son muchas personas las que deciden seguir esta ceremonia en directo, ya sea por la televisión o últimamente por las redes sociales. Y ese fue el caso de nuestra querida Carmen Lomana, quien decidió quedarse en casa para verlos, pero eso sí, ataviada con un look de lo más estilos, como no podía ser menos.

Cómodo, a la moda y con un toque d leo más original gracias a una chaqueta de corte militar que todo apunta a que se trata de un modelo antigua de la firma The Extreme Collection, que aunque ahora no está a la venta podeos encontrar varios modelos muy similares. Y es que lo bueno de hacerse con una de estas prendas, a pesar de sus precios habitualmente elevados, es que es uno de esos tesoros de fondo de armario que no pasan nunca de moda, como una gabardina o una buena blazer negra.

Para dejarla todo el protagonismo, Carmen decidió combinarla con unos pantalones vaqueros blancos y un cinturón de cuero con maxi hebilla metálica. Un estilismo de esos que Carmen Lomana sabe elevar a la máxima potencia.