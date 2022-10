La Reina Letizia estrena esta maravilla de vestido bicolor de Carolina Herrera y vuelve a lucir sus zapatos españoles de tacón bajo para enamorar en su tierra

Ha llegado uno de los días más emotivos del año para la Reina Letizia, por volver a su tierra natal, Asturias y por ver brillar a sus hija con protagonismo propio. Sí, estamos hablando de los Premios Princesa de Asturias. Si para el concierto previo, anoche la Reina Letizia volvió a presumir de espalda tonificada y nos dejó claro que pasaba de las críticas con un maravilloso vestido negro de terciopelo con escote joya de Teresa Helbig, y esta mañana la Reina Letizia de viernes se ha decantado por rescatar de su armario este vestido de Cherubina, la firma sevillana que ya se ha hecho un hueco en el armario de la Reina, esta tarde acaba de brillar ha lucido esta maravilla de vestido de Carolina Herrera y se ha vuelto a bajar de sus altos tacones para lucir estos ‘kitten heel’ de marca española.

La Princesa Leonor y la Reina Letizia a su llegada a los Premios Princesa de Asturias. FOTO: Chema Clares GTRES

Unos slingback de la firma española Isabel Abdo, el modelo Carrie, de ante negro, destalonados y con cinco centímetros y medio de tacón, que parece que se han convertido en los favoritos de la Reina Letizia ante su dolencia con neuroma de Morton en el pie izquierdo.

Los Reyes Felipe VI y la Reina Letizia junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2022 a 28 de Octubre de 2022 en Oviedo (España). FOTO: Raúl Terrel Europa Press

La Reina Letizia ha sabido hasta la fecha cómo brillar con sus elecciones de looks desde su debut en 2004, primero como princesa y luego como Reina. No han faltado decisiones que rompían tradiciones o apuestas sin precedentes, como la de 2019 en su color favorito o vestidos diseño con bordados orientales, o el del año pasado con el que nos robó a todos el corazón con un vestido de estreno de estilo New Look en tafetán de color negro, con grandes lazos en la cadera y fino cinturón de la firma española The 2nd Skin Co.