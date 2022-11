Las mujeres de 50 años que mejor visten saben que este traje de cuadros de Sfera se tiene que llevar con zapatillas blancas

Y si lo dice Carmen Gimeno, solo podemos hacerle caso. Porque los trajes también están hechos para llevar con zapatillas blancas y más si es como una de nuestras influencers más 50 favorita que es experta en llevar zapatillas con todos sus looks. Porque sabemos que no hay nada que vista más en otoño que un traje, y además esta temporada es máxima tendencia, ya sea para llevar a la oficina o a un día con amigas. Pero no solo lo dice Carmen Gimeno, Sara Carbonero también se convirtió en la jefaza de las calles de Madrid con este traje gris que es perfecto para llevar también con zapatillas. Lo que está claro, es que los trajes siguen siendo elegantes también con zapatillas.

Pero no un traje cualquiera, porque este traje de Sfera que ha estrenado Carmen Gimeno es perfecto para otoño por su estampado de cuadros y sus colores que nos recuerdan directamente a un paisaje de otoño con esos tonos marrones y naranjas tan propios de esta estación.

Un traje de cuadros de Sfera que Carmen Gimeno además de darle el toque con las zapatillas blancas, lo ha combinado con una camiseta debajo y un jersey por encima de los hombros.

Chaqueta traje cuadros, de Sfera (59,99 euros)

Blazer cuadros. FOTO: Sfera

Pantalón traje cuadros, de Sfera (39,99 euros)

Pantalón cuadros. FOTO: Sfera

Después de ver a Sara Carbonero y Carmen Gimeno con traje y zapatillas, ya sabemos como lo vamos a llevar nosotros todo el otoño e invierno.