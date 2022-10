Este es el jersey de rayas (y gustosito) de Mango que las mujeres de 50 años llevan con sus pantalones más elegantes

Si hay una sola prenda que nos traslada directamente al otoño, al frío y a la lluvia, es el jersey. Esos jerséis gustositos con los que nos imaginamos los planes más comfy, con un café en mano, una chimenea o sofá, mantita y Netflix en un día lluvioso como el que hace hoy en Madrid. Uno de esos días que no puede ser más otoño. Y a todo eso nos ha traslado Carmen Gimeno desde Bilbao con su look de lunes. Porque por algo Carmen Gimeno se ha convertido en una de las influencers más 50 favorita para nosotras, porque siempre es inspiración con los looks más casuals. Con un jersey de rayas de lo más gustosito de nueva colección de Mango que ella ha hecho elegante con un pantalón de traje en color camel como el que también lleva Carmen Lomana. Lo que nos deja claro, que si nuestras dos Carmen llevan un pantalón camel, todas necesitamos uno en nuestro armario.

Un jersey de rayas de Mango en tonos rosas tan en tendencia, al que Carmen Gimeno le ha dado el toque elegante con unos pantalones de traje en color camel. Pero a la vez, también es un look casual como los que tanto le gustan a la influencer más 50, porque se ha calzado unas Converse blancas que son las eternas zapatillas que todas las insiders de moda tienen en su zapatero para cuando quieren ir cómodas y con estilo.

Un estilismo que es puro otoño y con el que podemos ir a la oficina o a una comida de amigas durante la semana, lo que está claro es que es un estilismo de esos que si le quitas las Converse y le añades unos botines o unos zapatos de tacón se convierte en elegante por completo. Ya sea para las mujeres de 30 o las de 50 años.