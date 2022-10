Rocío Osorno nos ha enamorado locamente de este look parisino (de Zara) y que nos tendrá obsesionadas todo el otoño

Rocío Osorno nos tiene acostumbrados a darnos looks increíbles y con una dosis de estilo muy alta. Pero, esta vez se ha pasado, la influencer se inspiró en el estilo parisino para conquistarnos con un look que tiene mucho y poco de español a partes iguales (esto lo entenderéis más adelante). Si algo tiene Rocío Osorno es el poder de combinar prendas que funcionen y triunfen en redes sociales y lo ha vuelto hacer, se ha convertido en la mismísima ‘Emily in Paris’ pero, por las calles de Madrid y nos ha deleitado con un look digno de premiar. La influencer ha elegido un total look de Zara (la firma española más internacional) para crear el look parisino que nos tendrá obsesionas por mucho tiempo ¿Quién no está deseando replicarlo?

Primero nos enamora, después nos conquista y ahora, nos sorprende con un look inspirado en París que nos ha derretido (literalmente). Este look está compuesto por un cárdigan y top de punto con cristales en color crudo y una falda de tablas en negra con detalles metalizados, todo firmado por Zara.

Cárdigan Chenilla Cristales, de Zara (22,95€)

Cárdigan Chenilla Cristales FOTO: zara

¿En qué momento creas este look tan ideal? Rocío Osorno no para de darnos buenos momentos en el mundo de la moda y es que la influencer no para de crear looks que son una auténtica fantasía y que deseamos tener en nuestro armario desde ya. Por ello, necesitamos fichar estas prendas ya y combinarlo como la influencer sevillana para triunfar en Madrid o en París.

Top Chenilla Cristales, de Zara (17,95€)

Top Chenillas Cristales FOTO: zara

Rocío Osorno lo tenía claro, para triunfar tenía que usar tres piezas clave, combinarlas con una boina, mocasines con calcetín y el detalle más cool, unos guantes mitón que marcan la diferencia en un look tan sofisticado. Sin duda, Rocío Osorno sabe como sorprendernos y lo ha hecho.

Falda Mini Arandelas, de Zara (39,95€)

Falda Mini Arandelas FOTO: zara

Enamórate de este total look de Zara que lleva Rocío Osorno y brilla este otoño al más puro estilo París.