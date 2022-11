Si están buscando el vaquero perfecto tienes que probar este modelo de H&M

Es una de las prendas más importantes de cualquier armario, masculino o femenino, o al menos de las más usadas. Es por ello que sobre encontrar el modelo perfecto de vaqueros han corrido ríos de tinta. Y es que siempre que pensemos en qué vaqueros escoger para empezar la temporada nos vamos a encontrar en la clásico dicotomía: apostar por un modelo de plena tendencia, que siga prácticamente a rajatabla los códigos vistos sobre la pasarela y en la calle, o escoger en cambio un modelo más básico, atemporal, y que si bien suele ser más discreto, vamos a poder seguir usando temporada tras temporada.

Entre los primeros podríamos encontrar por ejemplo esta temporada los diseños cargo, o el temido tiro bajo. Es decir, cualquier modelo que se asemeje a aquellos que no paramos de ver en los 2000. Mientras que entre los segundos vemos cortes rectos, cinturas más bien altas, o al menos de tiro medio, colores clásicos, como el azul medio o el negro y perneras ni demasiado anchas ni demasiado estrechas. Si alguna amiga me pregunta opinión personal, siempre respondo lo mismo, las dos opciones son buena idea, pero eso si, siempre y cuando hayas encontrado un buen modelo del segundo que puedas usar siempre que necesites salir de algún apuro estilístico.

Porque lo cierto es que no importa la cantidad de pantalones que acumule en mi armario, ya que al menos una vez a la semana voy a recurrir al clásico combo de vaqueros + camiseta o camisa blanca + americana, y normalmente este uniforme suele incluir mis vaqueros de corte más clásicos. Es por eso que durante mucho tiempo, y sobre todo cuando empieza el otoño, invierto unas cuantas horas en encontrar el modelo perfecto que mejor me siente según mi cuerpo, pero que también me resulte lo más cómodo posible.

Y uno de mis últimos descubrimientos de este tipo ha sido en H&M. Una de las cosas que más me gustan de los vaqueros de esta firma, es que a deficiencia de lo que me pasa con muchos modelos de Zara, los de la firma sueca consiguen adaptarse a la cintura sin quedar demasiado holgados en la pierna, lo cual es perfecto para evitar ese temido efecto bolsa que se produce muchas veces en la parte de atrás de muchos vaqueros. Por otro lado, su corte recto pero holgado los convierten en los vaqueros más cómodos de la temporada.

Straight High Jeans, de H&M (27,99 euros)

Straight High Jeans, de H&M FOTO: H&M

Si quieres un consejo de experta te animo a dejarlos un poco más largo que los modelos que llevábamos las últimas temporadas, para conseguir un efecto un poco noventero.