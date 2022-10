Guía de estilo para llevar los pantalones tendencia esta temporada

Cuando pensamos en elegir un pantalón, se nos pasan por la cabeza miles de preguntas que podrían no tener respuesta. Pero, para convertir en una gran experta en moda, como Paula Echevarría o Rocío Osorno, hemos querido hacerte una guía de estilo fácil para llevar los cuatro pantalones tendencias de la temporada. Para ello, hemos hablado con el estilista y experto en moda Arturo Argüelles que nos ha dado las claves para llevar un pantalón con estilo, que nos favorezca y, lo más importante, para que situaciones es apropiado. Los pantalones son un básico en todos nuestros looks pero, ¿eres más de vaquero, de pinza, pantalón cargo o parachute? Elige el que más te guste y consigue el objetivo de tu estilo.

Pantalón Cargo

Se trata de uno de los pantalones más tendencias del momento y que todas las influencers tienen en su armario, de hecho hasta María Pombo o Anna Padilla no son capaces de separarse de ellos. Pero, ¿sabemos realmente en qué ocasión usarlos?: ‘’Los cargo van genial para un look desenfadado, aunque se puede elevar fácilmente con una americana masculina. Es un pantalón de cintura baja que funciona para las chicas que tienen las piernas más largas que el talle, así no las hace bajita. Además, si eres una fashion victim necesitas unas. No lo guardes muy lejos, porque la temporada que viene, se volverán a llevar’', comenta el experto. Sin duda, es un pantalón que no paramos de ver por las calles.

La influencer Pilar de Arce nos enseña a llevarlo con mucho estilo FOTO: @pilardearce

Pantalón Parachute

Desde que Stradivarius sacase su propia línea de pantalones parachute, estos se han convertido en la tendencia más inesperada y dosmilera del año: ‘’Los pantalones parachute hay que elegirlos si quieres una opción cómoda para el día y a día, funcionan muy bien en personas bastante delgadas, ya que al crear volumen, favorecen a las siluetas más finas y van genial para salir una noche, con un bikini o un crop top’', explica Argüelles. Además, no podemos dejar de comentar que este pantalón se rescató de nuestro armario de los años 2000 y que ahora las chicas de 20 años, están locas con ellos. La moda siempre vuelve y sus tendencias marcan generaciones.

Pantalones Parachute FOTO: stradivarius

Pantalón vaquero o jeans

Estamos ante uno de los grandes básicos del mundo. Sí, el pantalón vaquero desde que comenzase su andadura en la moda no ha dejado de darnos buenas noticas y grandes looks con un tejido tan imprescindible como es el denim: ‘’Los jeans funcionan 24/7, es algo que no falla. Este básico es algo que funciona, por regla general, a casi todas las siluetas. Además, elegir un buen vaquero puede salvar cualquier look, solo dependerá con qué lo combines’', aclara. ¿Quién no tiene un pantalón vaquero en su armario? Son los favoritos de Sara Carbonero y los más usados por los expertos en moda (y sin serlo también)

Model Emily Ratajkowski in New York City. En la foto top vaquero FOTO: TheImageDirect.com GTRES

Pantalón de pinza

Por último, llega uno de los pantalones más complicados de usar pero que, alguna vez en la vida, necesitarás combinar: ‘’Los pantalones de pinza de lana o cashmere, hay que tenerlos en el armario, porque vuelve él estilo Anie Hall. Son unos pantalones que si queremos un efecto oversize, que sea siempre una talla más de la que se suele llevar, y así favorecerá más. Y, en cuanto a combinaciones, puedes usarlo una cena más elegante, con una blusa o con una blazer smoking, es un buen look’', concluye. Sin duda, es uno de los pantalones estrellas para ser la más elegante y a Carmen Lomana, le encanta.

Street Style FOTO: pinterest

Con estas claves de estilo, en tu próxima compra, triunfarás con la elección de tus pantalones y la combinación de tu look.