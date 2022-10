Tamara Falcó tiene el vaquero que mejor sienta a todo tipo de cuerpos

La Marquesa de Griñón sigue capeando el temporal. ¿Cómo? Pues centrándose en una de las cosas que mejor se le dan, su vida laboral, y especialmente su labor como diseñadora, algo a lo que lleva años dedicada con notable éxito, pero que últimamente parece tener algo más aparcada en favor de su otra gran pasión recientemente descubierta, las cocinas. Y es que tras la debacle de su relación y compromiso con Íñigo Onieva, y la polémica que surgió tras unas supuestas declaraciones homófobas durante un congreso en México, Tamara Falcó demuestra como solo ella sabe que la elegancia no es solo una forma de vestir, si no también de enfrentarse a la vida.

Pero volviendo al tema de la moda, su colección con la firma Pedro del Hierro le está reportando cantidad de alegrías, y es que sus prendas, especialmente sus vestidos pensados para ser la invitada perfecta son todo un fenómeno de ventas, que consiguen colgar al poco tiempo el cartel de agotado. Sin embargo, esta vez Tamara ha querido sorprendernos con algo más casual, pero en realidad una de las prendas a las que más recurre y con la que la hemos podido ver en innumerables ocasiones, los vaqueros. Y como en todo lo de más de su look, su elección de esta prenda está lejos de ser casual, ya que Tamara opta siempre por modelos atemporales y rectos, sin duda el corte que más favorece a todas las siluetas. Además, en un color neutro, un azul ni demasiado claro ni demasiado oscuro, lo que los hace no solo perfectos para cualquier temporada, si no que nunca pasen de moda.

Augusto Pantalón vaquero, de TFP by Tamara Falcó (139 euros)

Y para llevarlo con estilo nada mejor que otra prenda básica de fondo de armario, una clásica y elegante camisa de rayas oversize de corte masculino.