Cinta aislante antiarrugas, el nuevo truco de belleza viral que afirman que funciona

Seguimos descubriendo nuevas técnicas de belleza y nuevos productos revolucionarios con los que hacer las delicias de todas las beauty lovers. Y lo cierto es que yo misma, que nunca me he considerado fanática de las rutinas de belleza, debo reconocer que he encontrado, especialmente gracias a las redes sociales, muchos productos y artilugios que ya considero indispensables en mi día a día. No solo por lo novedoso, si no porque son realmente efectivos y la mayoría de las veces por mucho menos dinero que otros más conocidos.

Desde una brocha por menos de 10 euros que consigue extender cualquier base de maquillaje como ningún otro producto que he probado, ni si quiera las tan famosas beauty blenders, los imprescindibles de cualquier experta de maquillaje que necesitas tener sí o sí en tu neceser para un look natural y rápido, hasta limpiadores que consiguen arrastrar todo tipo de residuos y que no solo limpian tu piel, si no que te aportan beneficios extras, como hidratación o cuidado antienjevecimiento.

Y sí, una vez más ha sido TikTok la culpable de encontrar el nuevo truco, que si bien puede ser controvertido para muchos, también tiene otros muchos defensoras que lo avalan y asegurar resultados garantizados.

Se trata de un video de TikTok que se ha vuelto viral, y que consiste en colocarse cinta médica todas las noches en aquellas zonas del rostro donde queramos disminuir las arrugas. Especialmente en las zonas conflictivas, como son el entrecejo, las patas de gallo y el surco nasogeniano. Aquellos que lo han probado aseguran resultados en tan solo un mes. Eso sí, es muy importante colóralo simétricamente para evitar arrugas en otras zonas.

Si bien es cierto que en TikTok se realiza con cinta de farmacia, son muchos los usuarios que recomiendan Cinta Kinesiología, ya que está pensada especialmente para usar sobre la piel y no contiene látex. Se trata de las típicas cintas adhesivas que se suelen usar en los tratamientos fisioterapéuticos y que se pueden encontrar en mil sitios, como Amazon y por muy poco dinero.

Nosotras recomendamos probarlo en sitios menos conflictivos, como puede ser la arruga central de la frente, y nunca demasiado tirante, ya que esto puede provocar incluso dolores de cabeza. Una buena forma de acabar con las arrugas sin pasar por pinchazos ni tratamientos caros.