Tres productos de maquillaje que cumplen las tres b (bueno, bonito y barato) según TikTok

Por si alguien no se había enterado todavía, el nuevo oráculo de las tendencias está en TikTok. Y es que debo reconocer personalmente que en esta relativamente nueva red social he descubierto los mejores productos de belleza de los últimos tiempos, y no soy la única. Las influencers y prescriptoras de belleza han encontrado también en esta plataforma una forma de contar sus gustos y sus experiencias, que no solo son útiles y directos, si no que además lo hacen con un contenido rápido y dinámico que lo hace mucho más fácil de consumir que los muchas veces eternos tutoriales de YouTube.

Pero no solo las influencers, si no que las marcas también han empezado a valorar todo su potencial, y nos ofrecen sus lanzamientos en forma de pequeñas cápsulas, en donde puedes leer además los comentarios de los usuarios para saber las valoraciones.

Es por eso que tras llevar un tiempo navegando por TikTok hemos descubierto cuáles son algunas de nuestras influencers de belleza favoritas, tantos nacionales como extranjeras, aquellas que nos han descubierto porductos tan fantásticos como la brocha de Amazon o que nos enseñan a realizarnos una tendencia de belleza como el eye-liner de sirena, o un truco para evitar conseguir unas soñadas ondas de pelo con solo un bote de refresco.

La última se trata de la española @martita1410, quien ha deleitado a todas sus seguidoras con uno de esos ranking que nos encantan por ser práctico y sobre todo sincero. En él nos ha dado tres productos básicos de maquillaje que cumplen con las famosas tres b, bueno, bonito y barato. Te contamos cuáles son:

Accord Parfait Nude Sérum con color, de L’Oréal París (12,95 euros)

Accord Parfait Nude Sérum con color, de L’Oréal París FOTO: L’Oréal París

Gracias a su doble beneficio cuida como un sérum y unifica el tono como un maquillaje ¿Resultados? Como Sérum consigue una piel más rellena y más suavizada en tres semanas. Como maquillaje: Acabado natural y luminoso, textura ligera y cobertura modulable.

Prebase de Sombras Eye Canvas, de Technic (1,50 euros)

Prebase de Sombras Eye Canvas, de Technic FOTO: Technic

Que su precio no te lleve a engaños, este producto prolonga la duración de tus sombras durante todo el día. Además está disponible en dos tonos.

Incredible Black Matte And Lasting, de Weibo (3,40 euros)

Incredible Black Matte And Lasting, de Weibo FOTO: Weibo

Desde hace un tiempo no par de oír a expertas en belleza hablar sobre este lápiz de ojos, que aseguran que no se mueve en todo el día. Además, tiene una mina cremosa que puedes difuminarla perfectamente para hacer cualquier look en tus ojos.