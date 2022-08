Esta es la brocha de maquillaje que usan las expertas y que puedes encontrar en Amazon por menos de 10 euros

Cuando se trata de maquillaje, las opciones que podemos encontrar para aplicárnoslo son casi tan infinitas como las de productos. Tenemos brochas anchas y grandes pensadas especialmente para la base, que compiten con las esponjas, especialmente en los últimos años. Pero también todo tipo de brochas de formas y tamaños diferentes para darnos el resto de productos: alargadas para el colorete, más pequeñas para el corrector y el iluminador y las más pequeñas que suelen ser para sombras de ojos.

Aunque tengo que reconocer que durante los últimos años me he hecho con un acopio bastante importante de brochas, la mayoría de las veces, ya fuese por comodidad o por rapidez acabo acudiendo a usar las yemas de los dedos cuando se trata de la base de maquillaje. También porque tengo la sensación que usar el calor de nuestra mano consigue diluir el maquillaje de una manera que ninguna brocha podía, o al menos hasta ahora.

Ha sido gracias a TikTok y a una de las influencers de belleza que circulan por la red social que me he animado a comprarlo y probarlo. Y lo cierto es que el resultado es espectacular. Una de las cosas buenas de TikTok es que, al igual que pasaba con Youtube, sus consejos pueden ser más o menos difíciles de recrear, pero al ser en vídeo difícilmente suelen ser falsos. Por eso es que me convencí de pedir en Amazon la brocha de base facial de Vicksongs.

Brocha de base facial, de Vicksongs (7,99 euros)

Solo su precio, unos 8 euros, ya bien merece la pena darle una oportunidad. Pero no solo hemos caído rendidas ante su precio. Y es que nada más sacarla de su caja, la suavidad extrema ya denota que estamos ante un producto diferente. Eso sin contar que cumple lo que promete. Además, su reducido tamaño es perfecta para simplificar mucho nuestro neceser de viaje.