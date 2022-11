Los leggings vuelven a ser tendencia y Vicky Martín Berrocal dice que se llevan con botas altas y gabardina por Madrid

Los leggings han vuelto, y no lo decimos solo nosotras, también Vicky Martín Berrocal que los ha sacado ya a pasear por las calles de Madrid. Si ayer se convertía en nuestra Mariah Carey particular, hoy deja las lentejuelas a un lado para marcarse un lookazo casual de esos que tanto nos gustan de mujer empoderada. Porque si los leggings han vuelto, el look de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitamos en nuestro armario. Por algo la diseñadora andaluza cada año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de España, y este estilismo nos lo confirma. Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando esas mallas que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre los diferentes maniquís. Y más aún como las combina Vicky.

El año pasado ya vimos como los leggings ‘fuseau’ triunfar en las pasarelas, en la calle y en tienda. Desde Jacquemus a Schiaparelli. Los leggings que tuvieron su apogeo en los años 80 han regresado para incluirlos en nuestros ‘outfits’ de entretiempo. Se caracterizan por la cinta elástica del bajo que se puede esconder por dentro del zapato o llevarlo por fuera. Y ahora es Vicky Martín Berrocal la que los lleva con gabardina y botas altas en un look de lo más sexy.

Los leggings son los pantalones que no te querrás quitar este otoño 2022 porque son elegantes, nos permiten ir cómodas y aportan originalidad a cualquier look. Ajustados y con estribos en el pie, ya se han convertido en un básico de armario de las chicas con más estilo de las redes sociales. Previamente vimos cómo protagonizaron colecciones de firmas de la talla de Jacquemus o Isabel Marant, que anunciaron el regreso de esta prenda que ya triunfó en los años 80 y que ahora ha inundado el street style. Y Vicky Martín Berrocal lo tiene claro.