Vicky Martín Berrocal también se ha enamorado del abrigo rosa de Paula Echevarría para Primark y ella lo lleva con vaqueros rotos (y taconazos)

Si ves por la calle un abrigo rosa, no tengas dudas, es el de la colección de Paula Echevarría para Primark que se ha convertido en el abrigo de este otoño 2022 y quedan pocas mujeres (y chicas) en España que no lo tengan. Lo que está claro es que ya está en el armario de todas las celebrities a las que Paula Echevarría se lo ha mandado. Y entre ellas, no podía faltar otra de las españolas mejor vestida y con más estilo, sí, estamos hablando de Vicky Martín Berrocal que ya luce este abrigo de Primark de tan solo 40 euros por las calles de Madrid como si fuera un Valentino. Porque con estilo se nace, no se hace. Y la diseñadora andaluza de eso tiene para dar, vender y regalar. Primero fue Laura Matamoros y ahora Vicky.

Cuando empiezas a ver una prenda sin parar en Instagram, solo puede significar una cosa, que se va a hacer viral hasta agotarse. Y eso mismo es lo que ha pasado con el abrigo rosa de la colección de Paula Echevarría para Primark, que no lo dejamos de ver en Instagram y que aquí una que os escribe entró el viernes al Primark de Gran Vía y no paraban de salir chicas y mujeres con el abrigo en la bolsa. Vamos, lo que está claro es que se va a producir una plaga rosa por las calles de España y va a ser por culpa de Paula Echevarría y Primark. Y Vicky Martín Berrocal ha sido la última en apuntarse a esta plaga rosa.

Ya tengas 20, 30, 40 o 50 años. La colección de Paula Echevarría para Primark ha conquistado a las chicas y mujeres españolas de todas las ciudades de España. Un abrigo de color fucsia, de silueta clásica y amplias solapas de la colección de Paula Echevarría para Primark que las mujeres que más saben de moda ya han estrenado. Como Vicky Martín Berrocal que lo ha combinado con una camiseta blanca básica, unos vaqueros rotos y sandalias de tacón. Derrochando estilo por las calles de Madrid.