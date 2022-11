Nos acabamos de enamorar de las botas de brillo y taconazo de Zara que ha estrenado Amelia Bono para una noche de música

Noche de música para Amelia Bono pero de momento no por Los40 Music Awards 2022, si no porque se fue con su marido Manuel Martos a disfrutar de la presentación del nuevo tema de Juan Magan y Akon, ‘Nadie como tu’ en Salvaje La Moraleja. Y para la ocasión, Amelia Bono no nos ha fallado y se ha marcado un lookazo de lo más rockero con las botas de brillo y taconazo de Zara que todas necesitamos en nuestro armario para ser las reinas de la fiesta. Y no vamos a esperar a Navidad. Eso sí, nuestra duda ahora mismo es que si con el precio que tienen para ser unos zapatos de Inditex, serán cómodos para bailar toda la noche. Nos vamos a tener que ir directas a una tienda de Zara para comprobarlo nosotras mismas. Eso sí, no puede ser más bonitas. Además, que al ser un botín tan especial te hace el look por completo y no hace falta que te preocupes mucho más porque ponerte, porque con unos simples vaqueros ya tienes un estilismo de altura.

Amelia Bono ha combinado esta maravilla de botas con brillos de Zara con unos leggings negros de efecto piel, crop top negro con flecos de brillos también de Zara y una blazer oversize. Y es que ayer ya os avisábamos que los leggings volvían a ser tendencia este otoño 2022 y Vicky Martín Berrocal ya los había lucido a modo de diva por las calles de Madrid. Ahora es Amelia Bono los que lo ha lucido para irse de fiesta por la noche y en su versión de piel.

Botín tacón alto brillos, de Zara (119 euros)

Botas brillos. FOTO: Zara

Porque si las botas metalizadas y con brillos son máxima tendencia este otoño 2022, este botín de Zara de brillos con tazonazo de 10 centímetros que ya ha lucido Amelia Bono, es todo lo que necesitamos en nuestro armario.