Las botas altas denim más tendencia de Zara son las que Amelia Bono lleva con el vestido de punto más calentito

Cuando no dejamos de ver algo en Instagram y en TikTok solo puede querer decir una cosa, que es máxima tendencia y que todas vamos a caer rendidas a ello. Y eso es lo que le ha pasado a Amelia Bono con estas botas altas denim de Zara que no pueden ser más tendencia y que ella ya ha estrenado por las calles de Madrid. Pero tranquilas, que no son las botas denim de Zara en su versión XXL por encima del muslo que ya hemos visto lucir a Violeta Mangriñán o Ana Moya, las de Amelia Bono son mucho más elegantes y llevaderas. Por eso ella, las ha estrenado para marcarse un lookazo de domingo con vestido de punto de Scalpers. Porque es importante ir guapa, tendencia y a la moda, pero sin pasar frío, y más con estos 12 grados con los que hemos amanecido este lunes en Madrid. ¿Hola otoño? Pues con estas temperaturas ya no sabemos si es otoño o invierno de golpe. Sí, somos frioleras, no lo vamos a negar.

El tejido denim lo conquista todo esta temporada, también la sección de accesorios y en las botas. Ya hemos visto a Rosalía o Rihanna lucir la versión más extrema, pero no solo ellas, las colecciones de primavera/verano 2023, propuestas que pudimos ver sobre la pasarela en la última Semana de la moda de París, vienen aún con más fuerza. Porque si el denim es máxima tendencia este otoño 2022, las botas de tejido vaquero no van a dejar de triunfar. Palabra de Amelia Bono.

Bota alta denim, de Zara (99,95 euros)

Bota alta denim. FOTO: Zara

Si hasta ahora las habíamos visto lucir en su versión más extrema con faldas de lentejuelas como Ana Moya o con shorts muy sensuales a Violeta Mangriñán, ha llegado Amelia Bono para dejarnos claro que las botas denim de Zara también se pueden llevar con looks casuals y vestidos de punto para ser elegantes.