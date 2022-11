Eugenia Martínez de Irujo se convierte en la anfitriona perfecta con este conjunto made in Spain

Muchas veces, y especialmente entre los famosos y la aristocracia, se producen sinergias y encuentros que son una auténtica fantasía. Pero si bien esto no se trata de algo nuevo, es ahora y gracias a las redes sociales cuando realmente tenemos constancia de estos sucesos, y podemos ver como personajes de lo más variopintos o diferentes se juntan mágicamente dando lugar a lo que podríamos llamar el mejor “cameo” posible. Primero por lo inesperado, y segundo por la espontaneidad con que se produce.

Pero como decíamos esto se lleva produciendo desde que la sociedad existe, y más entre las altas esferas, solo que la gente de la calle no teníamos acceso a poder verlo tan de cerca. Algo que ha cambiado gracias a las redes sociales, pero especialmente gracias a Instagram, donde muchos de nuestros famosos favoritos comparten su día a día, y eso incluye no solo sus looks o lo que comen, si no también muchas veces las fiestas que tienen lugar detrás de las puertas de su casa.

Como si no íbamos a adentrarnos en el famoso Palacio de Liria, una de las propiedades más emblemáticas de la Casa De Alba, para ver como pueden darse cita en una misma habitación el cantante Pablo López, Jose Mercé y la actriz de Hollywood Glenn Close. Todo ello bajo la atenta mirada de una anfitriona de lujo, Eugenia Martínez de Irujo, quien eligió además un look de inspiración flamenca de una de sus diseñadoras de cabecera, Teresa Helbig, la misma que firmó el vestido que lució la Duquesa de Montoro en la gala de los premios 40 Music Awards.

Camisa de popelín con volantes, de Teresa Helbig (680 euros)

Camisa de popelín con volantes, de Teresa Helbig FOTO: Teresa Helbig

Su hija Tana Rivera tampoco quiso perderse la especial de visita, y acudió al palacio con un bonito y original abrigo tricolor en beige, negro y detalles rojos en la solapa.