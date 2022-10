¿Quieres crecer en redes? Con los consejos de estas cuentas de TikTok podrás ser el próximo influencer de moda

Si quieres ser un experto en redes sociales o te apetece experimentar y ver si funcionas en una de las mejores plataformas del mundo, es el momento. Hoy, te daremos varios tips que deberás tener en cuenta si quieres crecer en Instagram y TikTok, según estos creadores que han conseguido los tips más rápido y fáciles para ponerte al día con las redes sociales y convertirte en el nuevo influencer de moda del momento. No importa si tu temática es humor, moda o lifestyle, lo importante es centrarte en hacer contenido de calidad y crecer en redes sociales de una forma orgánica y brillante.

¿Tienes ganas de crecer en Instagram? La creadora de Sweeline ha dado a sus seguidores una mini masterclass de treinta segundos para todos aquellos que quieran crecer en la red social. Lo primero, será tener una buen biografía para que reconozcan lo que haces en tu cuenta y te identifiquen de una forma rápida. El siguiente, usar los hashtags correctos en tus publicaciones para que aparezca como recomendada a los usuarios que sigan dichos hashtags o accedan a él, esto aumentará tu visibilidad (para esto, existen páginas webs que te dan los mejores adaptados a tu publicación y contenido). El tercer paso y el definitivo es generar interacción, antes y después de publicar, ya sea en forma de comentarios, contestaciones o subiendo stories que generen impresiones y mejoren las cifras de tu cuenta.

Según la creadora, después de hacer una publicación y generar todo lo que nos dijo anteriormente, lo mejor es desaparecer: ‘’hay ocasiones que desactivo el wifi, me pongo hacer otras cosas y después de una hora, lo vuelvo activar y veo qué tal ha funcionado’'. ¿Has probado este último paso? Quizás pueda ser la clave definitiva para crecer de forma orgánica y constante.

Aunque se nos olvida lo más importante (sobre todo para Instagram) y así lo comenta Pol Corominas en su cuenta de TikTok: ‘’¿Qué te ayuda a crecer? Los reels, sube reels en Instagram. Es lo único que te ayudará a crecer a día de hoy. No significa que no tengas que subir fotos e historias pero, que lo tengas claro, para creer, reels. Póntelo en la cabeza’' Pero, además, nos da otro tip importante, si nuestra obsesión es crear una buena cuenta de instagram, es posible que TikTok pueda ayudarnos, no es tan difícil el crecimiento en esta red social y podemos llevarnos los seguidores, después, a Instagram.

Tras estos tips ya puedes convertirte en un experto en redes sociales. Sigue estos consejos y podrás crecer de forma rápida y constante en redes sociales y quién sabe, ¿serás el nuevo influencer de moda?