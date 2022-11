¿Qué es el ‘queerbaiting’ y por qué lo usan muchas de las series que estás viendo ahora mismo?

Si eres un seguidor de las series actuales, especialmente aquellas que van dirigidas al colectivo que podríamos llamar post adolescente, seguro que ya entre sus personajes habrá perfiles LGTBI+, aunque posiblemente y a diferencia de lo que pasaba hace años, no será su condición sexual lo que los defina, si no una característica más del personaje. Pero lo cierto es que mientras por un lado hemos avanzado en no hacer de las tendencias sexuales del personaje el centro de su trama, por otro parece que la industria del entretenimiento quiere usar esa ambigüedad para jugar con ella, y así atraer más público objetivo para consumir su producto. Pues bien esta técnica tiene un nombre y se llama queerbaiting.

¿Qué es el queerbaiting?

The Urban Dictionary define el concepto de queerbaiting como una estrategia de mercadotecnia para atraer a audiencias queer al crear tensión sexual o escenarios románticos entre personajes del mismo sexo sin hacerlo canon o desarrollar la historia. Sin duda uno delos ejemplos más recientes y que todos tenemos en la mente es el de “Elsa”, la princesa de hielo protagonista de la peli de Disney “Frozen”, y como la ambigüedad que la compañía ha dotado a esta princesa ha servido para hacer correr ríos y ríos de tinta.

Pero para conocer un poco más sobre ese término, por qué se usa, y por qué puede ser perjudicial para el colectivo hemos querido preguntar a la experta Emma Ribas, doctora en Psicología, sexóloga clínica, y experta en terapia de pareja, mindfulness y mindfulsex, para que nos arroje un poco más de luz sobre este tema.

¿Por qué se usa el queerbaiting en las serie?

La Doctora Ribas nos asegura que no se trata de algo nuevo, si no de algo que se ha utilizado siempre, como por ejemplo los famosos Epi y Blas de Barrio Sésamo. “En el fondo, se utiliza por miedo. No deja de ser una forma de manipulación, de vender humo, de hacer luz de gas. Es decir, te vendo o te insinuo que eso pasará, y luego no pasa, y lo hago con una intención. Y después niego esta manipulación. Te hacen creer en algo que luego no pasa”. Para Emma esto en el fondo tiene que ver con la llamada luz de gas, ya que te deja en estado de confusión.

“Usan el queerbating por miedo, para atraer al público LGTBI pero sin arriesgarse a perder al resto de público, que es la gran masa, evitando así el posible rechazo por esa parte de la sociedad que aún vive con homofobia. Juegan a dos bandas, porque mantienen a todos los públicos, pero el público se queda con una sensación de engaño y de confusión. Como sociedad vamos avanzando y cada vez se podrá integrar mejor la diversidad sexual con naturalidad. Esto es un proceso de toma de conciencia y de evolución como sociedad, y el cine como el resto de plataformas o canales también ha de avanzar en esta línea”, concluye la doctora.