La jefaza de todas las fiestas es Eugenia Martínez de Irujo con botas cowboy para no pasar desapercibida como buena mujer Helbig

Porque no hay calzado más tendencia este otoño 2022 y que más nos guste que las botas cowboy. Y ya si es para ir de fiesta, las elevamos a las diosas del olimpo de la moda. Y en ese olimpo está Eugenia Martínez de Irujo que se ha convertido en la jefaza de todas las fiestas al combinar un vestido de fiesta con unas botas cowboy negras de esas que toda amante de la moda tiene en su armario. Porque “una mujer Helbig nunca pasa desapercibida” y lo mismo le pasa a a Eugenia Martinez de Irujo con este diseño de Teresa Helbig combinado con botas cowboy como siempre vemos en los desfiles de la diseñadora catalana. Tendencia, moda y máxima comodidad para las mujeres empoderadas que pisan fuerte.

Porque Eugenia Martínez de Irujo sabe que no hay nada más tendencia este otoño que el estilo western y entre ello, las botas cowboy. Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos para patearnos las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de otoño.

Eugenia Martínez de Irujo toda una mujer Helbig. FOTO: J.I.Viseras GTRES

Pero amigas, la tendencia western pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Si la semana pasada os hablábamos de las botas cowboy más bonitas de Stradivarius, Zara se ha superado y ha hecho las botas cowboy más perfectas y pura fantasía para las chicas más bajitas. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit. Y si Eugenia Martínez de Irujo las lleva hasta con vestidos de fiesta, nosotras también podemos hacerlo.