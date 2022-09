Tana Rivera se convierte en la mejor vestido de la Goyesca de Ronda con este conjunto de rebajas

Como cada año, el verano, al menos en el sur, termina con uno de los eventos sociales más esperados de la temporada, la Goyesca de Ronda, la corrida de toros que reúne a la jet-set más aficionada para ver a los mejores toreros del momento. Y todo bajo el arco de la emblemática ciudad de Ronda, de cuya plaza Francisco Rivera es el empresario, tomando así un legado que heredó de su abuelo Antonio Ordoñez.

Pero Francisco Rivera no suele acudir solo, y menos en los últimos años, donde cada edición hemos podido verle felizmente acompañado de las mujeres de su hija, su esposa Lourdes Montes y su hija Tana Rivera, que en esta ocasión ha acudido acompañada de su novio Manuel Vega.

La hija mayor del ex torero y Eugenia Martinez de Irujo se ha convertido desde que alcanzó la mayoría de edad en todo un referente de moda, especialmente para las chicas jóvenes. Algo que ha conseguido gracias a apostar por prendas originales, con un punto hippie y de marcas españolas.

Cayetana Rivera y Manuel Vega durante la 65 edición de la corrida Goyesca de Ronda FOTO: Jesus Briones GTRES

Es el caso del último conjunto que nos ha dejado con motivo de esta Goyesca de Ronda, donde la nieta de la fallecida Duquesa De Alba ha lucido un dos piezas de la firma The IQ Collection, la marca de la aristócrata Inés Domecq que ha enamorado a toda la jet-set española y que no solo la propia Tana ha lucido en varias ocasiones, si no que también ha llevado su madre Eugenia durante este mismo verano.

Top Noelia blanco, de The IQ Collection (60 euros)

Top Noelia blanco, de The IQ Collection FOTO: The IQ Collection

Falda Leyre flecos, de The IQ Collection (65 euros)

Falda Leyre flecos, de The IQ Collection FOTO: The IQ Collection

Pero además, una de las buenas noticias es que si quieres replicar este look ahora podrás hacerlo por mucho menos dinero, ya que las dos piezas de este conjunto se encuentran disponibles en la web de la firma casi a la mitad de precio.