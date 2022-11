Sabemos de donde es el vestido de flecos de Eva González y es perfecto para todas las fiestas

Ya te avisamos que es llegar el mes de noviembre y automáticamente todo se llena de un ambiente festivo y colorido que nos hace inevitable pensar en la Navidad aun cuando queda más de un mes para que lleguen oficialmente. Pero si pasado Halloween, Mariah Carey y su famoso “All I Want for Christmas Is You” inundan ya las redes sociales, nosotros no somos quien para decir que contengas tu espíritu navideño, si no que por el contrario también nos hemos contagiado, y nuestra cabeza solo puede pensar en todos los looks festivos que vamos a llevar las próximas navidades.

Perto todo parece indicar que no somos las únicas con estas ideas en mente, y es que miremos por donde miremos, pero especialmente en Instagram, nuestras influencers favoritas no paran de regalarnos looks llenos de brillos que son quizás para muchas el preludio más evidente de lo que se avecina. Y es que gracias a sus fiestas, producciones de moda o eventos recientes, hemos podido ver como los códigos de estas fechas de van adueñan de los estilismos de todas. A saber: detalles lujosos como lentejuelas, plumas, pedrería, flecos... Colores metálicos, especialmente plata y dorado, y todo tipo de detalles que te imagines.

Uno de los últimos looks que hemos visto que cumple con todas estas características ha sido el que nos ha dejado Eva González en el último programa de “La Voz”. La modelo y presentadora que acaba de cumplir 42 años permanece ajena a todos los rumores de su supuesto divorcio de Cayetano Rivera y muestra su mejor cara con este vestido mini de lentejuelas y flecos de la firma Pinko.

Vestido mini asimétrico de lentejuelas y flecos, de Pinko (395 euros)

Vestido mini asimétrico de lentejuelas y flecos, de Pinko FOTO: Pinko

Pero además, Eva (o más bien la artífice de este look, la estilista Inma Fernandez Dominguez) ha recurrido a una de las botas de plena tendencia en este momento, las conocidas como OTK (Over The Knee) o botas por encima de la rodilla, de tacón alto y en ante negro.