Eva González y cómo triunfar con un look blanco estilo flamenco sin lunares en las batallas de ‘La Voz Kids’

Ayer fue una de las noches más emocionante de ‘La Voz Kids’. Eva González tenía claro que no podía escoger un look típico de invitada, el conjunto tenía que ser impactante, elegante y estilo flamenco. La presentadora arrancó la gala con ganas y muchas novedades, pero lo más impactante fue su look que está entre el boho chic y un toque Feria de Abril. Eva González es el mejor ejemplo de cómo ir perfecta, en cualquier momento y ocasión es posible. Además, ayuda con cada uno de sus looks a mujeres de 40 o 50 años en lanzarse a nuevas tendencias y así conseguir un toque rejuvenecedor al momento.

Está claro que todo lo que se pone Eva González, es ideal y nunca falla. Aparte de ser un vestido que nos sirve para ir a una boda, bautizó o cena elegante con amigas un sábado noche, la celebrity lo escogió de una firma que tienes que conocer desde ya. Esta marca permite poder alquilar las prendas y es la mejor solución para ser la mejor vestida en todas las bodas que tienes este año.

¡Está espectacular! Eva González sabe lo que la queda bien, y siempre tiene ese vestido perfecto para presumir de piernas y de tipazo. Por cierto, sin hacer de menos al vestido, te tienes que fijar bien en las trenzas que llevó en la gala. Las baby braids, las ha integrado en su melena. Es un peinado muy top para imitar este verano.

Aquí tienes el vestido, que por cierto, tiene un truco porque no es un vestido. Vas a alucinar cuando veas mejor el diseño.

PAMELA TRAJE VESTIDO BLANCO CON CINTURÓN CROCHET (193€)

Vestido corto blanco con flecos. FOTO: Borow

Ahora que lo estás viendo mejor, este diseño no es un vestido. Es un blazer tipo vestido en tejido rústico en un blanco roto. ¿Cuál es el éxito de esta pieza? Claramente, el cinturón boho de macramé que hace que sea un conjunto sofisticado y rompedor.