Las plumas son el detalle de moda que no esperábamos y ahora no queremos quitarnos

Parece que en cuanto llega el otoño, la ropa se engalana y se enriquece de un momento a otro. No importa que no haya ningún evento a la vista para poder llevar el perfecto look de invitada, porque las prendas del día a día son las primeras que sufren esta transformación, y lo cierto es que nos encantan. Primero las telas, que pasan de los linos y ligeros algodones del verano, a materiales mucho más pesados y con entidad propia como el terciopelo, el tweed o el cashmere, perfectos para los meses de invierno y que consiguen dar una pátina de lujo a cualquier look. Y segundo los adornos, que parecen casi inexistentes durante la época estival, pero que al llegar septiembre proliferan, alcanzando su máximo esplendor en la época navideña. Nos referimos a pedrerías, jacquards, encajes, bordados y de más detalles que te imagines.

Pero hay uno que nunca falla, y que aunque aparece y desparece en función de las tendencias importantes de cada temporada, a lo largo de los años he aprendido que es el favorito de algunos de mis iconos de estilo más atemporales, como Naty Abascal, Isabel Preysler o más recientemente Olivia Palermo. Hablamos de las plumas, el detalle de moda que es capaz de transformar cualquier prenda. Desde convertir un pijama en un dos piezas perfecto para cualquier fiesta hasta dar un toque nuevo a una camisa blanca o convertir un bolso en un elemento festivo que consigue atrapar todas las miradas.

Tiendas como Zara o Massimo Dutti han empezado a sacar en sus colecciones de la próxima temporada multitud de prendas y accesorios con plumas, desde blazers hasta zapatos y diademas. Y sobre la pasarela lo hemos visto en Prada (especialmente memorable el look que lució Kendall Jenner) o Elie Saab.

Blusa satinada plumas, de Zara (69,95 euros)

Blusa satinada plumas, de Zara FOTO: Zara

Blazer recta plumas, de Zara (99,95 euros)

Blazer recta plumas, de Zara FOTO: zara

Vestido de seda con detalles de plumas, de Massimo Dutti (169 euros)

Vestido de seda con detalles de plumas, de Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti

Top de seda con detalles de plumas, de Massimo Dutti (99,95 euros)

Top de seda con detalles de plumas, de Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti

Diadema ancha de plumas, de Parfois (29,99 euros)

Diadema ancha de plumas, de Parfois FOTO: Parfois

Las versiones en falda son perfectas como fondo de armario para sacar a pasear en cualquier evento, mientras que las americanas y camisas son esa prenda que puedes incorporar a tu día a día para llevar la tendencia ya mismo. Pero si lo que quieres es un toque discreto te damos un truco, apuesta solo por un accesorio, como una diadema, o por unos vaqueros con plumas en el bajo.