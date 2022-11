Nos vamos directas a H&M a por el traje de terciopelo (y efecto tipazo) que Ana Milán ya luce como una diosa

Estamos en mood Navidad, no lo podemos negar. Pero no es nuestra culpa si no la de todas las marcas que ya llenan las tiendas de decoración y looks navideños, así que nosotras ya hemos caído rendida en esa cuenta atrás de 39 días que quedan para Navidad. Y si ayer nos enamoramos de los zapatos de Cenicienta de Tamara Falcó, ahora mismo me acabo de enamorar del traje de terciopelo azul de efecto tipazo de H&M que Ana Milán ya luce como una diosa en un evento de noche en Madrid. El tejido del terciopelo es el más suntuoso y suave y vuelve cada otoño/invierno para conquistar el armario de las que más saben de moda, y en Navidad nunca falla. Y Ana Milán lo sabe y por eso se ha hecho ya con el traje azul más bonito que más a ver en mucho tiempo.

Definitivamente, cualquier amante de las tendencias ha sucumbido ante el poder del terciopelo. Y nosotras no podíamos ser menos después de ver el lookazo que se ha marcado Ana Milán. Hay mil y una forma de interpretar la tendencia del terciopelo –una de las modas de otoño/invierno que vas a querer tener en tu vestidor–, pero nosotras nos quedamos con el traje de terciopelo azul.

Ana Milán con traje de H&M. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

El terciopelo no pasa nunca desapercibido, aunque contrariamente a lo que se suele tender a pensar, no es una tela exclusivamente nocturna. Sí, el terciopelo también puede tener cabida en un look de día, en un outfit de oficina, ubicando las prendas que pueden marcar la diferencia, sin exceso: la blazer negra, impecable tanto con pantalones a juego como con un par de vaqueros azules.

Blazer en terciopelo arrugado, de H&M (149 euros)

Blazer terciopelo. FOTO: H&M

Pantalón acampanado en terciopelo arrugado (99 euros)

Pantalón campana. FOTO: H&M

Hazte con un blazer de terciopelo y se convertirá en tu prenda estrella para estas fiestas. Nos encanta como queda combinado con pantalón de pinzas y sandalias de tacón.