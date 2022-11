Los zapatos Cenicienta de Tamara Falcó que queremos llevar con traje gris de jefaza toda la Navidad

Quedan 39 días para Navidad y Tamara Falcó lo sabe. Por eso la marquesa se ha enfundado el traje gris de jefaza con los zapatos Cenicienta de cristal que todas queremos para Navidad. Y lo ha hecho en la presentación de su nueva colección otoño/invierno 2022 junto a Pedro del Hierro. Una colección de lo más especial inspirada en la vida de Tamara Falcó, directora creativa de TFP by Tamara Falcó, junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro. La colección más personal de Tamara Falcó, inspirada en la propia vida de la marquesa, en aquellos lugares y momentos especiales para la diseñadora como El Rincón, su casa familiar, Las Salesas, uno de los barrios más cool del momento o Christmas, una colección para Navidad, una de las épocas del año más especiales para Tamara.

Una colección de Navidad inspirada como nos ha contando Tamara Falcó a Lifestyle de La Razón en momentos muy especiales de sus navidades de cuando era pequeña como el vestido de terciopelo negro de una manga que se la quitó al ver el prototipo el diseño aún sin colocar la segunda manga. “Yo tengo en la memoria una sesión de fotos con mi madre, Isabel Preysler y mi hermana Chábeli en Navidad, íbamos vestidas de negro y de terciopelo, a mi en eso momento me sentía rara porque de pequeña no me vestían de negro y con este vestido de la colección vuelvo a eso momento familiar de mi Navidad”.

Tamara Falcó ha presentado la nueva colección de su firma TFP con Pedro del Hierro para Navidad. FOTO: Jesus Briones GTRES

Para la presentación, Tamara Falcó ha elegido un traje gris de jefaza de la colección. Un traje sastre de corte clásico en gris vigoré formado por americana estructurada con hombreras ligeramente entallada y pantalón de tiro alto y pernera amplia a juego, que ha combinado con una camiseta blanca básica y unos zapatos de cristales de Steve Madden a lo Cenicienta Moderna en color plata con detalle de pedrería y 9,5 cm de tacón. “He seleccionado este look tan especial que me parece el perfecto fondo de armario porque se presta a infinidad de ocasiones y, además, está especialmente diseñado para favorecer la silueta de mujer”.

‘Christmas’, llena de sofisticación y brillo está enfocada a los eventos de Navidad con el lujo como protagonista. Inspirado en la época del año más especial para la familia, uno de los mayores pilares de Tamara, esta colección refleja la elegancia en la que Tamara ha crecido y que caracteriza tanto a ella como a Pedro del Hierro. La colección protagonizada por el verde, el negro y el dorado, en la que destacan las prendas de lentejuelas, lurex y terciopelo cuenta con piezas distintivas diseñadas para las fiestas, se podrá encontrar tanto vestidos especiales como tops y faldas muy combinables con básicos, por lo que no solo es la colección ideal para crear todos los looks de Navidad sino que también se podrá combinar con diferentes prendas en otras ocasiones.

“Mi madre me ha pedido el abrigo color perla de la colección de Navidad, mi hermana tiene los vestidos de punto que le di yo los míos porque ha ella le encanta ese estilo más casual y con botas. La colección de Navidad aún no la ha podido ver pero se que le va a encantar”, nos explica Tamara Falcó.