Paula Echevarría se adelanta a la Navidad con el dos piezas de lentejuelas ‘made in Spain’ que todas necesitamos

Sí, amigas, ya no hay marcha atrás y nosotras no podemos estar más felices. Películas de Navidad en Netflix, decoración en las calles y las tiendas llenas de lentejuelas. Quedan 40 días para Navidad y ya gay que empezar a pensar en todos esos looks que nos vamos a poner para los días festivos y para las cenas y comidas navideñas que tenemos por delante. Y Paula Echevarría lo sabe, y por eso en una noche de lunes de premios en Madrid ha aprovechado para dejarnos este lookazo de firma española y con mucha lentejuela que grita Navidad por los cuatros costados. ¿El look perfecto para Navidad? Lo tiene Paula Echevarría.

Paula Echevarría ha lucido un conjunto de dos piezas de la firma made in Spain Hortensia Maeso con el que podía presumir de tipazo. Se trata de un dos piezas formado por un top corto de manga larga y una falda larga con abertura lateral que dejaba ver parte de la pierna al caminar. El conjunto está hecho en lentejuelas irisadas en el que destaca el forro a contraste con estas. En una época en la que los tejidos metalizados y con brillos son una de las tendencias más fuertes. Además, el dos piezas le favorecía especialmente a la asturiana gracias a un top corto y de manga larga con hombreras que potenciaban la parte superior del cuerpo. La falda, larga y con abertura lateral, alarga visualmente la silueta y le da movimiento al conjunto.

Paula Echevarría asiste a la entrega de los Premios Woman que celebra su sexta edición coincidiendo con el 30 aniversario de la revista. FOTO: José Ruiz Europa Press

Paula Echevarría ha combinado este conjunto con lentejuelas iridiscentes de Hortensia Maeso con unos zapatos de tacón y un peinado que dejaba su cabello suelto, ligeramente ondulado, con el que resaltaba su look. Con un maquillaje en tonos nude y potenciando los ojos, ha brillado con su estilismo en la entrega de los premios de la revista Woman.

Hortensia Maeso es una firma de moda made in Spain en la que destaca su visión innovadora y un romanticismo extravagante que se refleja en cada uno de los diseños de sus colecciones de ceremonia tanto en modelos infantiles como juveniles.