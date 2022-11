Después de ver a Rocío Osorno tenemos claro que necesitamos una minifalda de lentejuelas rosas para Navidad

La cuenta atrás para Navidad ha empezado, queramos o no, ya solo quedan 47 días para las fiestas navideñas y Antena3 ya ha empezado a emitir películas. Y nosotras no podemos estar más felices con lo que nos gustan estas fechas. Y sí, ya estamos pensando en los looks para Navidad y en el Blackfriday. Si hace unas semanas era Sara Carbonero la que se adelantaba a la Navidad con un mono de lentejuelas, luego fue Victoria Federica con un top de lentejuelas de Zara, ahora es Rocío Osorno desde Londres con la minifalda de lentejuelas rosas que vamos a querer llevar con jersey para no pasar frío en diciembre.

Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta; una realidad tan apabullante que, de hecho, podría desmerecer el término y resultar más conveniente hablar de clásicos festivos en general, y clásicos festivos navideños en particular. Vaya, que cada vez que llega diciembre, pero vamos, después de ver a Rocío Osorno con esta falda de lentejuelas rosas de Asos no vamos a poder esperar que llegue Navidad para copiarle, porque con ellas vamos a ser las reinas de la fiesta ya sea en Madrid o en Londres. Y cuando veas el lookazo de Rocío Osorno, lo vas a entender.

Porque estamos acostumbradas a las faldas de lentejuelas plateadas o negras, pero Rocío nos ha sorprendida con esta en rosa que sin duda es el color más tendencia de la temporada.

Minifalda rosa brillante de lentejuelas grandes, de Asos Design (65,99 euros)

Minifalda rosa lentejuelas. FOTO: Asos

Una minifalda de lentejuelas rosas que ella ha combinado con un jersey negro para no pasar frío, medias y botas altas. Un lookazo para el que no vamos a esperar que sea Navidad para copiarla y nos vamos a convertir en las reinas de la fiesta de las próximas semanas. Porque las lentejuelas nunca sobran.