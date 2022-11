Solo podemos pensar en el jersey más cuqui de H&M que Rocío Osorno lleva con falda de tablas y botas altas

¿Nos acabamos de enamorar de un jersey? Pues es posible que sí, y mucho. Un jersey de lo más cuqui de H&M que Rocío Osorno acaba de estrenar por las calles de Madrid, y como ella misma dice, es de esos jerséis que o los amas o los odias. Y nosotras somos del team que los ama. Un jersey de esos que le da el toque de niñez a todos nuestros looks, ya sea con una falda de tablas al más puro estilo colegiada como Rocío Osorno o con un simples vaqueros. Un jersey que aunque no es navideño, sí que es de lo más especial y tiene ese punto infantil que tanto nos gusta. Porque además de tener el dibujo del gatito, tiene un color azul de esos que nos levanta el tono de la piel en invierno y nos hace sentir mucho más favorecidas. Lo que a nosotras nos gusta decir un jersey con ‘efecto buena cara’. Y este de H&M que acaba de estrenar la influencer y diseñadora sevillana lo es. Porque si en Sevilla ya nos inspiraba, desde que se ha venido a vivir a Madrid no deja de compartir lookazos con unas fotos de esas que nos roban a todas el corazón.

Aunque la falda de cuadros y tablas es de Zara, una de las marcas low cost favoritas de Rocío Osorno junto a Mango, el jersey de gatito es de H&M. Un jersey con el que ha dividido a sus seguidoras, entre las que lo aman y las que lo odian. Pero aún así, a las que no les gusta, dejan claro que ella sabe hasta llevar ese jersey con estilo y crear un lookazo.

Jersey en punto de jacquard, de H&M (24,99 euros)

Jersey de punto. FOTO: H&M

Un jersey de gato en azul de H&M que Rocío Osorno ha combinado con falda de tablas y cuadros de Zara, botas altas negras, gabardina negra acharolada de estilo chubasquero y una boina y unos mitones azules, a juego con el jersey.