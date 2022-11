Laura Escanes se va a México con el uniforme más básico para empezar diciembre con estilo y mucha música

Un viaje por amor o eso es lo que parece. Y es que Laura Escanes ha cruzado el charco para reencontrarse con Álvaro de Luna que está de gira por Latinoamérica y ya se ha visto Stories de Instagram de los dos juntos disfrutando de las gastronomía mexicana. ¡El amor está en el aire! Y en México también, “aunque a veces me escondas” que diría la última canción del artista sevillano que cuenta su historia con la influencer. Eso sí, Laura Escanes ya nos ha enseñado su primer look en México que es la confirmación después de que se filtraran (o filtraran ellos mismos) sus primeras imágenes junto en México. Que luego huyen de la prensa del corazón, pero son ellos mismos los que están dando información y mensajes todo el rato (nunca mejor dicho) para que la prensa hable de ellos. Y para muestra de ello, Los40 Music Awards, donde Álvaro de Luna no se paró con medios Lifestyle como el nuestro pero sí con todos los del corazón. Para que luego digan. Pero bueno, vamos a centrarnos en el estilismo de Laura Escanes, y no en su relación amorosa como buscan ellos.

Y es que Laura Escanes está en México y lo que esta claro es que su primer look es el uniforme más básico para empezar diciembre con un estilismo de esos que puedes llevar con un buen abrigo encima para soportar esta bajada de temperaturas que llega esta semana en Madrid y en el resto de España. ¿Más frío? Pues eso parece amigas, y yo ya no sé como soportar estas temperaturas sin perder el estilo.

Y es que Laura Escanes ha optado por un look de lo más casual, sin contar el bolso blanco Balenciaga, con unos vaqueros anchos, camiseta blanca básica, blazer oversize de estas que parece que le robas a tu novio y zapatillas blancas. Se supone que mañana Laura Escanes tendría que estar en Madrid para un evento de GHD. ¿Llegará?