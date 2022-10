Los eternos vaqueros de madre están en Mango y Laura Escanes nos enamora por las calles de Madrid con blazer de efecto piel

El otoño está hecho para los vaqueros, y Laura Escanes lo tiene claro. Cuando todas estamos pensando en los pantalones cargo, los parachute o las faldas pantalón, Laura Escanes nos enamora con estos vaqueros de tiro alto de Mango. Los eternos vaqueros de madre que hacen efecto tipazo y que nunca faltan en el armario de las que más saben de moda. No nos extraña porque no pueden ser más perfectos. Además, son esos pantalones que te hacen el look por completo y no te hace falta mucho más para ir en tendencia y marcarse un lookazo de esos que todos se giran para mirarte mientras vas por las calles de Madrid. Y es que las madrileñas ya están arrasando con la nueva colección de Mango y no es para menos. Por eso, Laura Escanes, los ha combinado con la blazer de efecto piel que vuelve este otoño a nuestros armarios.

Encontrar los vaqueros perfectos. Eso es lo que buscamos todas temporada tras temporada. “Lo único que lamento es no haber inventado los jeans”. Yves Saint Laurent realizó esta confesión a New York Magazine en noviembre del 83. Una clara reflexión que nos recuerda que los pantalones de este tejido estrella, nuestros queridos vaqueros, nunca pasarán de moda. Nos ha unido a decenas de generaciones y sigue siendo la prenda a la que más recurrimos. Con el paso de los años ha sido víctima de las tendencias y ahora tenemos varios tipos y cortes. Pero sin duda, lo que todas buscamos es ese vaqueros de efecto tipazo que nos resalte la figura, nos quede como un guante y nos haga sentir cómodas. Y Laura Escanes los ha encontrado en la nueva colección de Mango.

Jeans wideleg tiro alto, de Mango (29,99 euros)

Vaqueros tiro alto. FOTO: Mango

Amigas, estamos hablando de estos vaqueros de nueva colección de Mango con tejido de algodón estilo tejano vaquero con diseño wideleg, largo, tiro alto, trabillas, cinco bolsillos y bajo deshilachado con cierre de botones.