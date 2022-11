De Carmen Lomana a Laura Escanes: estos son los lookazos del baile de máscaras de Marta Lozano en Madrid

Un baile de máscaras, unos lookazos de alfombra roja de los joya y mucha influencer. Este podría ser el resumen perfecto del fiestón que se ha marcado Marta Lozano y su marca de belleza GlowFilter. Porque si en febrero ya paralizaron Madrid con una fiesta de esas que hacen historia, ahora lo han vuelto hacer en una noche lluviosa donde nadie se ha querido perder este fiestón de lo más instagrameable en el histórico Palacio de Santoña. Y como no, ahí estaba la redacción de Lifestyle de La Razón para contaros todos los detalles de una noche mágica llena de lookazos que bien podrían ser de los Goya. Además, pronto tendréis en el TikTok de La Razón todas nuestras entrevistas exclusivas con las influencers y celebrities invitadas a esta noche. De Laura Escanes a Carmen Lomana o María Pombo, Teresa Andrés, Marta Díaz, María Fernández-Rubíes, Eugenia Osborne, Lola Lolita, entre muchas otras.

Con intención de viajar a las grandes celebraciones de la alta sociedad o incluso la monarquía durante los siglos XV y XVI, Marta Lozano ha decidido organizar su propio Mask Ball en la capital madrileña. Una fiesta en la que además de looks de altura no faltó una decoración de lo más mágica, parecida sacada de un cuento de hadas, todo con su toque azul glow, mucha música y hasta tirada de cartas. Por no hablar de un catering de diez con mucho momento dulce y hasta un carrito de gofres, y muchos puntos para hacerse las mejores fotos y videos de la noche con 360 incluido y mucho confeti dorado.

Con apenas dos años, el éxito de esta joven firma de cosmética que triunfa en el mundo de la belleza no podía dejarse pasar. Una celebración por todo lo alto con una inspiración clara, un baile de máscaras como si se tratase de un carnaval veneciano del siglo XVIII en el histórico Palacio de Santoña. Además, recientemente ha presentado su último lanzamiento: un sérum de ácido hialurónico y microalgas purificadas que hidrata en profundidad, reafirma la piel y tiene efecto anti-aging. El sérum Spotlight proporciona un efecto buena cara instantáneo mientras elimina los signos de estrés y fatiga gracias a su alto contenido en polisacáridos. Un aliado perfecto para esas ocasiones en las que necesitas una piel más radiante y luminosa al instante. ¿Aún no has visto los lookazos del baile de máscaras de Marta Lozano en Madrid? Aquí los tienes.

Marta Lozano de Lorenzo Caprile

Marta Lozano en el baile de máscaras de GlowFilter. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Marta Lozano con un Lorenzo Caprile en tono glow elaborado en tejido red joya con palabra de honor, falda recta con cola posterior en tul.

María Pombo de Alicia Rueda

María Pombo en el baile de máscaras de GlowFilter. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

María Pombo se ha decantado por un llamativo diseño blanco largo de Alicia Rueda bordado por plumas.

Carmen Lomana de Valentino

Carmen Lomana en el baile de máscaras de GlowFilter. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Carmen Lomana con vestido lencero de Valentino vintaje de lo más sexy y en tono azul GlowFilter con chal de pelo.

Laura Escanes de Reveligion

Laura Escanes en el baile de máscaras de GlowFilter. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Laura Escanes con vestido de tul de escote asimétrico de Reveligion.

Teresa Andrés de Diego Estrada y broche de Joyas Sardinero

Mery Turiel de Koahari

Lola Lolita de Victoria

Ana Moya de Nicole Milano

María Fernández-Rubíes de Redondo

María Fernández-Rubíes en el baile de máscaras de GlowFilter. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Anna Padilla de YolanCris

Eugenia Osborne de Es Fascinante

Raquel Reitx de Zottier

Meri Lozano de Koahari

Carlo Hinojosa de Claro

Madame de Rosa de Roberto Diz

Marta Díaz de Vera Wang

Marta Díaz. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Marta Soriano de Vera Wang